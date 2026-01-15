Leandro Alegre, DT de Defensores de Banfield: "Nos espera un tour muy difícil"

Después de un breve paréntesis retorna la Liga de Voleibol Argentina con el cuarto tour, donde Defensores de Banfield afrontará tres partidos claves ante rivales directos. El “Defe” viene de un histórico segundo puesto en la Copa ACLAV que lo clasificó al Campeonato Sudamericano de Clubes.

Con la organización de Boca Juniors y el Polideportivo Gorki Grana, de Morón, como sede, los dirigidos por Leandro Alegre jugarán este jueves ante Vélez Sarsfield (a las 15), el sábado 17 frente a River Plate (desde las 18) y cerrarán el domingo 18 contra Waiwen Vóley Club (a partir de las 15).

La última participación de Defensores de Banfield por la LVA fue el pasado 7 de diciembre, con derrota (1-3) frente a Monteros Vóley. En ese mismo tour, que se llevó a cabo en San Juan, cayó con San Lorenzo y dio el batacazo venciendo al multicampeón UPCN , al que luego volvió a derrotar por la Copa ACLAV.

“Nos espera un tour muy difícil, con rivales directos”, explicó Leandro Alegre en diálogo con Diario La Unión . El entrenador de Defensores de Banfield agregó que “si bien les hemos ganado a dos de ellos (por Vélez y Waiwen) y perdido con River, los tres partidos fueron muy parejos y se definieron por muy poco. La Liga está muy pareja, intentaremos sumar la mayor cantidad de puntos posibles, tanto en este tour, como en los que siguen”.

Defensores de Banfield Defensores de Banfield retoma la LVA.

El club de Lomas de Zamora reúne 11 puntos, su primer rival Vélez está último con cuatro, los de Comodoro Rivadavia reúnen seis y los de Núñez tienen 12, junto a San Lorenzo. Por eso, la importancia de sumar para meterse en el pelotón de vanguardia que lidera con buen margen Ciudad Vóley,

Respecto a los días de descanso que tuvieron previo al regreso a los entrenamientos, Alegre dijo que el plantel volvió en “perfectas condiciones” para encarar lo que resta de la temporada. “El preparador físico Sergio García les dio trabajos a los jugadores para su período de vacaciones. Todos han vuelto muy bien físicamente, particularmente Franco Cáceres, que venía de jugar los últimos partidos del año sin estar al 100%. Nos esperan tres meses de mucho trabajo, así que estamos enfocados para la fase regular de vuelta”.

Así están las posiciones: Ciudad Vóley 26 puntos; Boca Juniors y UPCN San Juan Vóley Club 17; Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley Club 15; River Plate y San Lorenzo 12; Defensores de Banfield 11; Waiwen Vóley Club 6; Vélez Sarsfield 4.

Defensores de Banfield en el equipo ideal de la Copa ACLAV

La participación de Defensores de Banfield en la Copa ACLAV 2025 quedará para la historia, ya que superó el tercer puesto de 2023. Pero, además, el triunfo ante UPCN San Juan Vóley no solo le valió la clasificación a la final, sino el boleto al Campeonato Sudamericano de Clubes a realizarse en Campinas, ciudad brasileña situada en el estado de San Pablo, del 25 de febrero al 1º de marzo.

Embed

La organización de la Copa ACLAV designó el equipo ideal de la competencia, incluyendo al punta receptor Juan Vásquez y al central Lautaro Barrios, ambos de Defensores de Banfield. Los otros seleccionados fueron Demián González (armador, Ciudad Vóley), Gerónimo Elgueta (opuesto, UPCN San Juan Vóley), León Meier (punta receptor, UPCN San Juan Vóley), Maximiliano Gauna (central, Ciudad Vóley) y Lautaro Morales (líbero, Monteros Vóley Club).