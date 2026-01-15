jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026
Las Manos de Filippi lanzaron "Que fluya la vibra", su nuevo disco

Es un nuevo álbum compilatorio con las últimas ocho canciones de Las Manos de Filippi, la banda de rock liderada por Hernán “Cabra” de Vega.

Lo que nació como una obra urgente sobre la realidad de una Argentina gobernada por Javier Milei ya tiene forma de disco porque, aunque sean diferentes, todas reflejan un clima de época.

“Están presentes la persecución y represión a los luchadores, las incursiones de los Estados Unidos, en América latina y el genocidio en Gaza llevado adelante por el Estado de Israel”, subrayan desde Las Manos de Filippi.

La música que se encuentra en el disco son poéticas crudas sin eufemismos y otras, como en el original estilo de la banda, cargadas de humor e ironía.

Las Manos Filippi, una banda que nació en los '90

Las Manos de Filippi nacieron en la Ciudad de Buenos Aires, mientras corría el año 1992. Con hits internacionales como “Sr. Cobranza”, la banda que tiene a Hernán “Cabra” de Vega como cantante y letrista se convirtió en referente del rock argentino y latinoamericano.

En el sonido tienen una fusión de otros ritmos como el rock, ska, hip hop, punk y cumbia. En sus letras hablan de las luchas encabezadas por la clase trabajadora y la juventud.

“Los métodos piqueteros” y “Metete conmigo” son solo algunas de las canciones en las que destacan la importancia de la organización y la música.

