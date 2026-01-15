Las Manos de Filippi lanzaron "Que fluya la vibra", su nuevo disco

“Que fluya la vibra” es un nuevo álbum compilatorio de las últimas ocho canciones lanzadas a través de las plataformas digitales por Las Manos de Filippi , la banda que fusiona rock y otros géneros y liderada Hernán “Cabra” de Vega.

Lo que nació como una obra urgente sobre la realidad de una Argentina gobernada por Javier Milei ya tiene forma de disco porque, aunque sean diferentes, todas reflejan un clima de época.

“Están presentes la persecución y represión a los luchadores, las incursiones de los Estados Unidos, en América latina y el genocidio en Gaza llevado adelante por el Estado de Israel”, subrayan desde Las Manos de Filippi.

La música que se encuentra en el disco son poéticas crudas sin eufemismos y otras, como en el original estilo de la banda, cargadas de humor e ironía.

image Las Manos de Filippi, con nuevo disco.

Las Manos Filippi, una banda que nació en los '90

Las Manos de Filippi nacieron en la Ciudad de Buenos Aires, mientras corría el año 1992. Con hits internacionales como “Sr. Cobranza”, la banda que tiene a Hernán “Cabra” de Vega como cantante y letrista se convirtió en referente del rock argentino y latinoamericano.

En el sonido tienen una fusión de otros ritmos como el rock, ska, hip hop, punk y cumbia. En sus letras hablan de las luchas encabezadas por la clase trabajadora y la juventud.

“Los métodos piqueteros” y “Metete conmigo” son solo algunas de las canciones en las que destacan la importancia de la organización y la música.