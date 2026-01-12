Andrés Ciro de Los Piojos y Luli Bass confirmaron su romance en redes sociales

Ciro Martínez, cantante y líder de Los Piojos finalmente confirmó su romance con la bajista de la banda, Luli Bass, luego de varios días de rumores y especulaciones en torno a la pareja que generó un revuelo en el mundo del rock.
El cantante y la bajista de Los Piojos dejaron atrás los rumores y blanquearon su romance en las redes sociales en el día del cumpleaños del artista.
Luciana Valdés, nombre real de la bajista, le dedicó un mensaje en sus historias de Instagram en el día del cumpleaños de Ciro Martínez junto a un video de ambos sobre el escenario. “Muy feliz cumpleaños, mi amor”. Ciro replicó la publicación y respondió: “¡Gracias, hermosa!”, confirmando así el vínculo.
Días atrás, el romance había sido anticipado en el programa Puro Show, en El Trece, donde la panelista, Fernanda Iglesias aseguró que el líder de Los Piojos estaba en pareja con su bajista. Según señalaron en el ciclo, ambos intentaron mantener la relación con bajo perfil.
Desde el programa también señalaron que el cantante no suele exponer su vida privada, porque tiene antecedentes de “mujeriego” y “pirata”. Ese sería uno de los principales motivos por los que no suele exponer su vida privada en el ojo público.
Según lo contado en el programa, la bajista estaba en pareja cuando se produjo el acercamiento con el cantante y, tiempo después, decidió separarse.
Según el relato del programa, en ese momento Luli estaba casada con Heber Vicente, baterista de bandas como La 25 y Caras Extrañas. Además, es mamá de dos hijo.