Con quién está viviendo un romance Ciro de Los Piojos

Los rumores aseguran que el cantante Andrés Ciro Martínez estaría viviendo un nuevo romance junto a Luli Bass, la actual y joven bajista de Los Piojos , en una historia que mezcla amor, música y algunas polémicas puertas adentro del rock argentino

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show , en El Trece , donde la panelista presentó un enigmático que rápidamente despertó especulaciones.

Habló de un cantante argentino “legendario del rock”, cercano a los 60 años, que estaría iniciando una relación con una mujer más joven y conocida dentro de su propio ambiente musical.

Luego de varios minutos de pistas, Fernanda Iglesias confirmó que se trataba de Ciro Martínez y de Luciana Valdés , conocida artísticamente como Luli Bass, nueva integrante de Los Piojos.

Según detalló, la música tiene 35 años y se volvió fácilmente identificable para los fans por su bajo verde y sus uñas del mismo color, un sello personal que la destaca sobre el escenario.

image Romance y rock en Los Piojos.

Además, se conoció que cuando Los Piojos se reunieron tras 15 años de separación, Micky Rodríguez, el bajista original no fue convocado, pero con el tiempo, Luli se incorporó a la banda por impulso del propio Ciro, y el trato cercano entre ambos habría ido creciendo.

Según el relato, en ese momento Luli estaba casada con Heber Vicente, baterista de bandas como La 25 y Caras Extrañas.

Aunque, con el correr de los meses, la relación entre ellos habría derivado en un vínculo personal más profundo. “Hace aproximadamente un año que están juntos”, aseguró la periodista.

Por el momento, no hubo confirmación oficial de los protagonistas, pero el tema ya dio que hablar entre los seguidores de la banda y el ambiente del rock.