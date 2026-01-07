miércoles 07 de enero de 2026
Escribinos
7 de enero de 2026
Mírenla.

Con quién está viviendo un romance Ciro de Los Piojos

Los rumores aseguran que Ciro, cantante de Los Piojos, está en pleno romance con una colega de la música, lo que generó una polémica en el mundillo del rock.

Ciro, cantante de Los Piojos.&nbsp;

Ciro, cantante de Los Piojos. 

La información fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, en El Trece, donde la panelista presentó un enigmático que rápidamente despertó especulaciones.

Lee además
The Cardigans en Argentina. 
Para agendar.

La banda de rock sueca The Cardigans llega por primera vez a Argentina
Don Osvaldo llega a Mar del Plata. 
Para agendar.

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata
Embed

Habló de un cantante argentino “legendario del rock”, cercano a los 60 años, que estaría iniciando una relación con una mujer más joven y conocida dentro de su propio ambiente musical.

Los Piojos: romance y rock

Luego de varios minutos de pistas, Fernanda Iglesias confirmó que se trataba de Ciro Martínez y de Luciana Valdés, conocida artísticamente como Luli Bass, nueva integrante de Los Piojos.

Según detalló, la música tiene 35 años y se volvió fácilmente identificable para los fans por su bajo verde y sus uñas del mismo color, un sello personal que la destaca sobre el escenario.

image
Romance y rock en Los Piojos.

Romance y rock en Los Piojos.

Además, se conoció que cuando Los Piojos se reunieron tras 15 años de separación, Micky Rodríguez, el bajista original no fue convocado, pero con el tiempo, Luli se incorporó a la banda por impulso del propio Ciro, y el trato cercano entre ambos habría ido creciendo.

Según el relato, en ese momento Luli estaba casada con Heber Vicente, baterista de bandas como La 25 y Caras Extrañas.

Aunque, con el correr de los meses, la relación entre ellos habría derivado en un vínculo personal más profundo. “Hace aproximadamente un año que están juntos”, aseguró la periodista.

Por el momento, no hubo confirmación oficial de los protagonistas, pero el tema ya dio que hablar entre los seguidores de la banda y el ambiente del rock.

Temas
Seguí leyendo

La banda de rock sueca The Cardigans llega por primera vez a Argentina

Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, regresa a Mar del Plata

Otro año sin Sandro, el artista que supo separarse del personaje

Netflix estrena el documental de la temporada final de Stranger Things

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Una escena de Belén, con Dolorez Fonzi.  video
Orgullo argentino.

"Belén", de Dolores Fonzi, entre las 15 películas que compiten en los Oscar

Las más leídas

Te Puede Interesar

Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley.
Sigue la conmoción.

Investigan la trama detrás del femicidio de Daniela Sosa, la mujer baleada en Temperley durante Año Nuevo