Lanús cierra la Copa Libertadores, pero busca abrirle una puerta a la Sudamericana

A pesar de su tempranera eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores , Lanús tendrá la motivación de enfrentar a Mirassol, de Brasil, con el objetivo de sumar para avanzar a los 16avos. de la Copa Sudamericana asegurándose el 3º puesto.

El partido se jugará en la Fortaleza , desde las 19, con arbitraje del paraguayo Carlos Benítez, acompañado por sus compatriotas Roberto Cañete y José Villagra como asistentes y David Ojeda como cuarto árbitro. En tanto, los uruguayos Antonio García y Diego Dunajec serán VAR y AVAR. Televisan: Fox Sports y Disney+ Premium.

Eliminado. En la altura, Lanús perdió con Liga de Quito y se despidió de la Copa Libertadores

La derrota en Quito acabó con las esperanzas de Lanús , que desde 2017 no participaba de la Copa Libertadores . Ahora bien, para seguir compitiendo internacionalmente le queda una bala y deberá ser certero al ejecutarla. Sino, se termina su camino continental.

Para continuar le sirven dos resultados: el triunfo o el empate. Si suma los tres puntos le permitirá clasificar más arriba entre los terceros, debido a que los cruces con los segundos de la Copa Sudamericana se darán por mejor posición y no por sorteo.

Afuera Lanús no pegó una

El camino de Lanús comenzó mal. En San Pablo fue derrotado por Mirassol, una de las sorpresas del certamen. Y, si bien le ganó de local a Always Ready y Liga de Quito, las visitas a la altura fueron con otras dos caídas. Además, que Mirassol no fuera a La Paz, fue un condicionante que le jugó en contra al Granate.

Mauricio Pellegrino Mauricio Pellegrino busca llevar a Lanús a la Copa Sudamericana.

Por eso, querrá terminar con un festejo ante su público y después echar el resto en la Copa Sudamericana, la que conquistó en 2025. Sin embargo, como equipo Lanús deberá mejor considerablemente su rendimiento si es que pretende llegar a las instancias finales.

El entrenador Mauricio Pellegrino no dispondrá de Yoshan Valois, que sufrió un esguince grado 1 en la rodilla derecha. Walter Bou o volver a insistir con Ramiro Carrera de falso “9” serían las alternativas que tendría más a mano el DT.

Probables formaciones de Lanús y Mirassol

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Matías Sepúlveda o Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Víctor, Willian Machado y Reinaldo; Aldo Filho y Neto Moura; Carlos Eduardo, Shaylon y Alesson, Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.

Hora: 19. Estadio: La Fortaleza. Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay). TV: Fox Sports y Disney+ Premium.