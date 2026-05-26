Eduardo Carrera fue eliminado de Gran Hermano y se despidió con un sentido mensaje

Se vivió una noche de múltiples emociones en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, con la expulsión de Lola Tomaszeuski y luego la eliminación de Eduardo Carrera del certamen de Telefe. Esta fue su segunda participación luego de su paso la edición de 2003.
En primer lugar, Santiago del Moro ingresó a la casa para confirmar que Juan “Juanicar” Caruso era el primero en bajar de placa, con solo el 3,8% de los votos en contra.
De esta forma, quedó el versus entre Cinzia Francischiello y Eduardo Carrera. Finalmente, el conductor reveló que Eduardo es el nuevo eliminado del reality.
Rápidamente, sus compañeros fueron a despedirse de Eduardo Carrera y él compartió unas palabras frente a todos antes de dejar la casa más famosa del país.
“Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final. Les deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos Ema, espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”, dijo.
image
Eduardo dejó Gran Hermano.
Antes de que el participante cruzara la puerta, Gran Hermano expresó: “Te mando un abrazo fuerte. La verdad fue un gusto haberte tenido en la casa. Subrayo tu buena educación y tu respeto. Te deseo lo mejor”.
Eduardo fue eliminado al recibir el 57,7% de los votos para abandonar la casa en el mano a mano con Cinzia, que obtuvo el 42,3%.