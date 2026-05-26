Un vecino de Lomas de Zamora, involucrado en un terrible choque entre dos camiones en la ruta

Un vecino de Lomas de Zamora estuvo involucrado en un grave accidente de tránsito entre dos camiones en la ruta en la provincia de Córdoba . No sufrió heridas, pero otro conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo.

El siniestro vial ocurrió sobre la Autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 628, entre las localidades de Oncativo y Oliva. Un joven de 30 años oriundo de Lomas transportaba chocolate en un camión Ford Cargo y fue violentamente embestido desde atrás por un camión Volkswagen que llevaba maíz y era manejado por un muchacho de 29 años.

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Debido al fuerte impacto, la cabina del Volkswagen quedó incrustada en el acoplado del camión de chocolate . Como si fuera poco, el vehículo volcó 300 más adelante, provocando un verdadero caos de tránsito.

El joven de Lomas de Zamora fue embestido desde atrás por otro camión.

Según fuentes oficiales, el conductor lomense no sufrió heridas de gravedad en el choque. La peor parte se la llevó el otro conductor, quien quedó atrapado entre los hierros y terminó con fuertes golpes.

Enseguida se acercaron al lugar Bomberos Voluntarios de Oncativo, ambulancias y personal policial local, que organizó las tareas de rescate y asistencia en el lugar.

El chofer herido fue trasladado al hospital regional de Oncativo, con lesiones en la pierna derecha, según informó la prensa local.