domingo 24 de mayo de 2026
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24 de mayo de 2026
Para 2027.

Gabriel Puma Goity filmó escenas de "Zambrano" en el estadio de Lanús

Las instalaciones de Lanús fueron usadas para recrear un partido de fútbol que se verá en la ficción protagonizada por Gabriel Puma Goity.

Gabriel Puma Goity filmó escenas de Zambrano en el estadio de Lanús.&nbsp;

Gabriel Puma Goity filmó escenas de "Zambrano" en el estadio de Lanús. 

El Club Atlético Lanús fue noticia en las últimas horas por la presencia del reconocido actor Gabriel Goity, quien se encuentra grabando la serie llamada “Zambrano”, un spin-off de “El encargado”. El “Puma” utilizó las instalaciones de la institución y el propio Estadio Néstor Díaz Pérez para rodar distintas escenas que se verán en pantalla recién en 2027.

Según pudo averiguar el Diario La Unión gracias al testimonio de un vecino lomense que, por motivos de confidencialidad, no pudo revelar su identidad, el Club Atlético Lanús abrió sus puertas para que se lleven a cabo dos jornadas de grabaciones para la nueva producción que tendrá como protagonista al “Puma” Goity, la cual contará la sombría vida del abogado Matías Zambrano dentro del poder judicial. La serie se desarrolla tras la cuarta temporada de "El Encargado", expandiendo el universo creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

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La escena en cuestión fue grabada en una de las plateas de La Fortaleza y mostrará imágenes sobre un partido de fútbol que, tras una infracción en una de las jugadas, “todo termina en un revuelo entre los propios jugadores y la policía”. En esa toma, Goity se encuentra en la tribuna, alentando por uno de los equipos involucrados.

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Algunas escenas de la serie fueron filmadas en una de las tribunas del estadio del Club Atlético Lanús.

Algunas escenas de la serie fueron filmadas en una de las tribunas del estadio del Club Atlético Lanús.

La plataforma encargada de la producción ya presentó el primer adelanto oficial, mostrando el tono oscuro del personaje que ya encarnó Goity en “El Encargado”, la serie de comedia dramática nacional protagonizada por Guillermo Francella. “Lo que me dijeron es que ‘Zambrano’ se estrenará recién el año que viene”, expresó el vecino.

Embed - Zambrano | Avance | Disney+

El misterio alrededor de “Zambrano” crece cada vez más. Por ahora, las escenas grabadas en Lanús permanecen bajo un fuerte hermetismo y habrá que esperar hasta el año que viene para descubrir qué papel jugará La Fortaleza en la serie.

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