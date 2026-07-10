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10 de julio de 2026
Prendé la tele.

Telefe prepara una previa especial para el partido de la Selección Argentina y Suiza

Este sábado Telefe acompaña a la Selección Argentina con una previa que comenzará a las 16,30 y seguirá hasta que comience a rodar la pelota.

Cobertura especial de Telefe.&nbsp;

Cobertura especial de Telefe. 

El Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva y este sábado Telefe presenta una cobertura exclusiva para seguir toda la previa y la transmisión del partido de la Selección Argentina frente a Suiza, que definirá el pase a las semifinales de la competencia.

Desde las 16.30, Por el Mundo Mundial, en vivo con Marley junto a Vicky Xipolitakis desde Kansas City con todo el color y la emoción de los hinchas en las calles antes del encuentro.

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Sofi Martínez toma la posta en Telefe

Desde las 18, llega Palpitando la Previa con Sofi Martínez, junto a Maxi López, Grego Rossello y La Tora Villar. Mientras que a partir de las 20 hs, toda la previa oficial del partido con la conducción de Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y el equipo periodístico que traerán el análisis táctico y la cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa.

A las 22 llegará el momento más esperado con la transmisión del partido entre la Selección Argentina y Suiza, desde el Kansas City Stadium, en un duelo imperdible que definirá el destino de la albiceleste en la Copa del Mundo.

Luego y para cerrar, a la medianoche, todo el análisis, el repaso y los testimonios de los protagonistas en Juntos Por El mundial.

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