Telefe prepara una previa especial para el partido de la Selección Argentina y Suiza

Cobertura especial de Telefe.

El Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa decisiva y este sábado Telefe presenta una cobertura exclusiva para seguir toda la previa y la transmisión del partido de la Selección Argentina frente a Suiza, que definirá el pase a las semifinales de la competencia.

Desde las 16.30, Por el Mundo Mundial, en vivo con Marley junto a Vicky Xipolitakis desde Kansas City con todo el color y la emoción de los hinchas en las calles antes del encuentro.

Cobertura especial de Telefe. Sofi Martínez toma la posta en Telefe Desde las 18, llega Palpitando la Previa con Sofi Martínez, junto a Maxi López, Grego Rossello y La Tora Villar. Mientras que a partir de las 20 hs, toda la previa oficial del partido con la conducción de Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y el equipo periodístico que traerán el análisis táctico y la cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa.

A las 22 llegará el momento más esperado con la transmisión del partido entre la Selección Argentina y Suiza, desde el Kansas City Stadium, en un duelo imperdible que definirá el destino de la albiceleste en la Copa del Mundo.

Luego y para cerrar, a la medianoche, todo el análisis, el repaso y los testimonios de los protagonistas en Juntos Por El mundial.

Compartí esta nota en redes sociales:







