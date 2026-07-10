viernes 10 de julio de 2026
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10 de julio de 2026
Del relato a la cocina.

Es periodista, está cubriendo el Mundial 2026 y es el primer confirmado de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity confirmó a su primer participante y se trata de un periodista deportivo que está en plena cobertura del Mundial 2026.

MasterChef Celebrity regresa con la conducción de Wanda Nara.
MasterChef Celebrity regresa con la conducción de Wanda Nara.

Telefe ya inició el proceso de fichaje de figuras para participar de la nueva edición de MasterChef Celebrity, con la conducción de Wanda Nara. Mientras que se conoció que un periodista es el primer famoso convocado a participar del reality.

La producción ya sumó a Pablo Giralt, periodista y actualmente relator de los partidos del Mundial 2026 en Telefe, como el primer convocado.

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Con Gran Hermano Generación Dorada llegando a su final y Popstars en proceso de grabación, Telefe ya está cerrando y convocando a las figuras que se someterán a desafíos culinarios y demostrarán su destreza en la cocina.

La noticia la confirmó el periodista Diego Ferrari, quien aclaró en el streaming de Telefe que el periodista deportivo y relator de fútbol está un 99,5% confirmado para la competencia culinaria.

El mismo replicó la noticia en sus redes sociales, junto a una pregunta para sus seguidores: "¿Me la juego? Ustedes deciden". Sin embargo, se trataría de una decisión ya tomada. La última edición la ganó el banfileño Ian Lucas.

Un periodista, a MarterChef Celebrity.

Un periodista, a MarterChef Celebrity.

Qué se sabe de MasterChef Celebrity

Como ya trascendió meses atrás, la conductora Wanda Nara volverá a ser quien esté al frente del reality culinario. Acompañándola, estarán el pastelero Damián Betular y el chef Germán Martitegui integrando a los jurados.

La emotiva baja del chef italiano Donato De Santis a MasterChef deja una vacante que podría ser ocupada por uno o dos cocineros. El canal ha convocado previamente a Dolli Irigoyen, Maru Botana, Ariel Rodriguez Palacios y Gonzalo Aramburu.

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