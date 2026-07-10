El increíble récord de Lionel Messi con el calendario: los 76 días que le falta tachar

Lionel Messi convirtió goles en casi el 80% del almanaque.



Lionel Messi es una máquina de romper récords y a sus 39 años, con un nivel asombroso en el Mundial 2026, parece que nada le resulta imposible. El capitán de la Selección Argentina acumula 910 goles en su carrera y hay un dato que asombra: convirtió goles en 290 días de los 365 que tiene un año.

Al crack rosarino solo le falta tachar 76 casilleros del calendario completo, lo que reafirma sus brillantes estadísticas. Justamente, en la actual Copa del Mundo que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá, Messi le puso la cruz a dos días más: al 27 de junio con su golazo de tiro libre ante Jordania y al 7 de julio con su festejado gol ante Egipto por los octavos de final.

En este sentido, si la Selección Argentina supera este sábado a Suiza por los cuartos de final y sigue en carrera en el torneo, podría continuar agigantando su número. Curiosamente, la semifinal de su lado del cuadro se disputará el 15 de julio, otro de los casilleros que aún tiene vacíos en el almanaque.

El mes más productivo a lo largo de su carrera fue marzo, en el que convirtió 115 goles en 112 partidos, quedándole sin anotar solo el 5 y el 27, aunque sus números en enero también son impactantes: convirtió casi todos los días, restándole el 1, 2 y 3, que es cuando se detiene la actividad por las Fiestas.

Las curiosidades de los números de Lionel Messi Messi marcó goles en casi el 80% del almanaque; sin embargo, el día de su cumpleaños sigue siendo su gran asignatura pendiente. Hasta el momento, con más de 20 años de carrera, sigue sin poder regalarse una anotación en el día de su natalicio. Otra curiosidad es que marcó goles en los años bisiestos, algo que se da cada cuatro años. Además, un 29 de febrero convirtió tres por las dudas: en un amistoso jugado en 2012, el rosarino le anotó un hat-trick precisamente a Suiza, el rival que enfrentará este sábado con la Selección Argentina. En resumen, estos son los 76 días que le quedan por tachar a Lionel Messi Enero (3 días): 1, 2 y 3

Marzo (2 días): 5 y 27.

Abril (4 días): 1, 19, 24 y 30.

Mayo (6 días): 7, 12, 15, 18, 22 y 26.

Junio (7 días): 6, 8, 11, 12, 23, 24 y 29.

Julio (19 días): 1, 2, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30.

Agosto (12 días): 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 22, 25, 30 y 31.

Septiembre (5 días): 3, 5, 6, 11 y 25.

Octubre (4 días): 9, 13, 26 y 31.

Noviembre (3 días): 3, 21 y 30.

Diciembre (11 días): 11, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31.

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