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10 de julio de 2026
Detenido.

Falsa denuncia: dijo que le habían robado el camión, pero inventó el asalto para cobrar el seguro

Un vecino de Lomas aseguró que le había sustraído su vehículo en plena calle. Sin embargo, la investigación policial determinó que el hecho nunca ocurrió.

El acusado quedó detenido por la falsa denuncia.

El acusado quedó detenido por la falsa denuncia.

Un vecino de Lomas de Zampora, de 46 años, fue detenido por la falsa denuncia de un robo de un auto, por la que acusado por presunta"tentativa de fraude al seguro".

Según informaron fuentes policiales a La Unión, un hombre denunció que una banda de delincuentes armados le había robado un camión Fiat Iveco Santa Fe y Laprida, pero la investigación policial concluyó que el episodio nunca existió.

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El presunto estafador se presentó para ratificar una denuncia realizada de manera online, en la que aseguraba que varios delincuentes a bordo de un Peugeot 208 le sustrajeron un camión Fiat Iveco.

Sin embargo, el relato comenzó a generar dudas entre los investigadores. A partir de ahí, personal de la dependencia llevó adelante diversas tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas instaladas en la zona donde supuestamente había ocurrido el asalto.

Era una falsa denuncia

De acuerdo con las fuentes consultadas, ninguna de las imágenes respaldó la versión del denunciante. Por el contrario, los investigadores establecieron que el robo denunciado nunca ocurrió.

Para los pesquisas, el hombre habría radicado la denuncia con el objetivo de cobrar la indemnización del seguro del vehículo, motivo por el cual se dio intervención a la UFI Nº 18 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

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