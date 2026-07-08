Causa concesionaria: dos detenidos por vender autos que nunca entregaban y cobrar cuotas en cuentas propias

La concesionaria de Temperley al momento de su clausura.

La Policía Federal detuvo al ex jefe de ventas y al ex gerente de la concesionaria Vi-Lion de Temperley , acusados de estafar a decenas de clientes con la venta de autos que nunca entregaban.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que Hernán De Campo fue atrapado en un barrio cerrado de José C. Paz; mientras que Lucas Della Vedoba , en una vivienda de Ituzaingó. Ambos serán indagados este miércoles por asociación ilícita y 28 estafas, según precisaron a este medio.

El jueves 30 de abril. Ayudarán a los adultos mayores de Lomas a evitar estafas y defender sus derechos

Bronca. Banfield: estafaron a una vecina en medio de la búsqueda del perro de la Plaza Roberto Sánchez

Los dos están imputados por estafas reiteradas y asociación ilícita, y están a disposición del fiscal Jorge Grieco y el ayudante fiscal Alejandro Alleno , de la UFI 8 de Lomas de Zamora , especializada en delitos de defraudación.

La agencia funcionaba en la esquina de Avenida Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley. Los empleados contactaban a potenciales compradores por redes sociales, los citaban a la agencia y cerraban la venta de vehículos en cuotas mediante un convenio de reserva y un CBU para los depósitos.

Pasados los primeros meses, cuando las víctimas consultaban por sus autos, empezaban las excusas: "Demora por faltante de color", "un tema administrativo", "la semana que viene". El vehículo nunca llegaba.

Las víctimas de la concesionaria de Temperley que denunciaron estafas.

Las denuncias contra la concesionaria

Cuando el dueño cerró su cuenta bancaria, comenzó a obligar a sus propios vendedores a cobrar las cuotas en sus cuentas personales y luego transferirle el dinero. Algunas víctimas llegaron a pagar hasta 5 millones de pesos en cuotas; otras entregaron hasta 3 mil dólares sin recibir nada a cambio.

Los investigadores también determinaron que, tras las detenciones, personas que decían ser de la agencia continuaron contactando a los estafados con "excusas y promesas", posiblemente para desalentar los reclamos.

Por ahora, el dueño de Vi-Lion e identificado como el jefe de la asociación ilícita, continúa prófugo. Las detenciones fueron avaladas por el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora.