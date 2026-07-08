Causa concesionaria: dos detenidos por vender autos que nunca entregaban y cobrar cuotas en cuentas propias

La Policía Federal detuvo al ex jefe de ventas y al ex gerente de la concesionaria Vi-Lion de Temperley, acusados de estafar a decenas de clientes con la venta de autos que nunca entregaban.
La fiscalía imputó a dos exjefes de la concesionaria Vi-Lion por asociación ilícita y estafas reiteradas. Sigue la investigación con un prófugo.
La Policía Federal detuvo al ex jefe de ventas y al ex gerente de la concesionaria Vi-Lion de Temperley, acusados de estafar a decenas de clientes con la venta de autos que nunca entregaban.
Fuentes judiciales informaron a La Unión que Hernán De Campo fue atrapado en un barrio cerrado de José C. Paz; mientras que Lucas Della Vedoba, en una vivienda de Ituzaingó. Ambos serán indagados este miércoles por asociación ilícita y 28 estafas, según precisaron a este medio.
Los dos están imputados por estafas reiteradas y asociación ilícita, y están a disposición del fiscal Jorge Grieco y el ayudante fiscal Alejandro Alleno, de la UFI 8 de Lomas de Zamora, especializada en delitos de defraudación.
La agencia funcionaba en la esquina de Avenida Yrigoyen y Garibaldi, en Temperley. Los empleados contactaban a potenciales compradores por redes sociales, los citaban a la agencia y cerraban la venta de vehículos en cuotas mediante un convenio de reserva y un CBU para los depósitos.
Pasados los primeros meses, cuando las víctimas consultaban por sus autos, empezaban las excusas: "Demora por faltante de color", "un tema administrativo", "la semana que viene". El vehículo nunca llegaba.
Cuando el dueño cerró su cuenta bancaria, comenzó a obligar a sus propios vendedores a cobrar las cuotas en sus cuentas personales y luego transferirle el dinero. Algunas víctimas llegaron a pagar hasta 5 millones de pesos en cuotas; otras entregaron hasta 3 mil dólares sin recibir nada a cambio.
Los investigadores también determinaron que, tras las detenciones, personas que decían ser de la agencia continuaron contactando a los estafados con "excusas y promesas", posiblemente para desalentar los reclamos.
Por ahora, el dueño de Vi-Lion e identificado como el jefe de la asociación ilícita, continúa prófugo. Las detenciones fueron avaladas por el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora.