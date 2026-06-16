miércoles 17 de junio de 2026
Escribinos
16 de junio de 2026
¡Ups!

La insólita estafa que sufrió Pampita con las figuritas del Mundial 2026

Pampita compró figuritas del Mundial 2026 al por mayor para sus tres hijos varones y nada terminó saliendo como lo esperaba.

Sin título-1

Los tres hijos varones de Pampita se prendieron en el furor de las Figuritas del Mundial 2026 y la modelo decidió anticiparse al insistente deseo con una compra por mayor. Pero la buena acción terminó en una insólita e inesperada estafa.

"Yo dije: compro la caja grande, la divido y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y tardaba bastante en llegar", relató Pampita en el streaming de DGO.

Lee además
La pequeña Blanca, con Benjamín Vicuña y Pampita. 
Rescate emotivo.

Pampita y Vicuña recordaron a su hija Blanca en el día que cumpliría 20 años
Pampita y Martín Pepa, juntos otra vez.
Sin vueltas.

Pampita sobre su reconciliación con Martín Pepa: "Hacemos malabares"

Pasaban los días, el envío no llegaba y la ansiedad se hacía notar: "Los chicos estaban re aburridos porque en el colegio todos estaban cambiando y ellos no tenían nada. Claro, yo no compraba en el kiosco porque estaba esperando la caja".

La estafa que sufrió Pampita

Finalmente llegó el envió, Pampita abrió la esperada caja y se topó con algo completamente distinto a lo que ella y sus hijos esperaban.

"Me mandaron dos cajas de puré de tomates. Ocupaban el mismo tamaño que la caja de figuritas pero fui totalmente estafada", contó la modelo.

image

Por estos días, Pampita está en los Estados Unidos lista para disfrutar de lo que será el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. La modelo también estuvo en Corea-Japón 2002, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Temas
Seguí leyendo

Pampita y Vicuña recordaron a su hija Blanca en el día que cumpliría 20 años

Pampita sobre su reconciliación con Martín Pepa: "Hacemos malabares"

Vicuña contó cómo se lleva actualmente con Pampita y la China

Por qué motivo se separaron Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La exsuegra de Juana Tinelli dio detalles de lo ocurrido. video
Su versión.

La mamá del ex de Juana Tinelli contó lo que pasó en el boliche

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lionel Messi, otra vez figura en la Selección Argentina.
Declaraciones.

El partido soñado de Lionel Messi: llegó al récord de Klose y anotó su primer hat-trick en Mundiales