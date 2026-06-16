La insólita estafa que sufrió Pampita con las figuritas del Mundial 2026

Los tres hijos varones de Pampita se prendieron en el furor de las Figuritas del Mundial 2026 y la modelo decidió anticiparse al insistente deseo con una compra por mayor. Pero la buena acción terminó en una insólita e inesperada estafa.

"Yo dije: compro la caja grande, la divido y listo. El tema es que la compré en no sé dónde y tardaba bastante en llegar", relató Pampita en el streaming de DGO.

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Pasaban los días, el envío no llegaba y la ansiedad se hacía notar: "Los chicos estaban re aburridos porque en el colegio todos estaban cambiando y ellos no tenían nada. Claro, yo no compraba en el kiosco porque estaba esperando la caja".

La estafa que sufrió Pampita

Finalmente llegó el envió, Pampita abrió la esperada caja y se topó con algo completamente distinto a lo que ella y sus hijos esperaban.

"Me mandaron dos cajas de puré de tomates. Ocupaban el mismo tamaño que la caja de figuritas pero fui totalmente estafada", contó la modelo.

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Por estos días, Pampita está en los Estados Unidos lista para disfrutar de lo que será el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026. La modelo también estuvo en Corea-Japón 2002, Brasil 2014 y Rusia 2018.