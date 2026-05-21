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21 de mayo de 2026
Denuncia.

El policía que robó en Lanús es investigado también por estafas

Aseguran que el oficial que trabajaba en Lomas había estafado a varios vecinos de la zona con la compra de ropa por redes sociales.

El momento del robo cometido por el policía.

El momento del robo cometido por el policía.

Días atrás, un oficial de la Policía Local de Lomas quedó en el ojo de la tormenta tras haber quedado filmado mientras entraba a un kiosco en el centro de Lanús con un arma de fuego, con el fin de robarse la recaudación.

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El agente fue reconocido por los vecinos de la zona y posteriormente detenido. Sin embargo, además de la causa por robo, se sumó otra grave acusación en su contra: aseguran que estafó a varias personas con la compra de ropa.

Denuncia por estafas

policia
El policía de Lomas fue denunciado por estafas a través de redes sociales.

El policía de Lomas fue denunciado por estafas a través de redes sociales.

Tras conocerse la grabación del robo en el kiosco, otros vecinos denunciaron haber sido víctimas de estafas cometidas por este mismo policía a través de las redes sociales. Aseguran que usaba cuentas falsas de Instagram para simular la venta de ropa que luego no entregaba.

Según señalaron los damnificados, el policía utilizaba fotos de ropa que supuestamente tenía a la venta y cobraba señas por las prendas elegidas. Una vez que le pagaban, desaparecía y no tenían manera de volver a ubicarlo.

Este procedimiento se habría repetido con varios vecinos de Lanús, quienes lo reconocieron de inmediato cuando se hizo viral el video del robo en el kiosco. Ahora todo está en manos de la Justicia.

El robo en Lanús

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Todo ocurrió en un local ubicado en el cruce de la avenida 9 de Julio y Madariaga, en pleno centro comercial de Lanús. Un hombre entró al kiosco haciéndose pasar por un cliente, pero enseguida mostró un arma para intimidar a la empleada y llevarse la recaudación del lugar. Ella intentó resistirse y no pudo atraparlo.

El delincuente no sabía que todo estaba siendo grabado por la cámara de seguridad del local. Al tener su rostro descubierto, los investigadores y los propios vecinos de la zona pudieron identificarlo fácilmente.

El ladrón era un oficial de la Policía Bonaerense, que cumplía funciones en la Policía Local de Lomas de Zamora. Vivía a unas diez cuadras del kiosco asaltado. De esa manera, pudieron llegar a él y detenerlo.

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