Detienen a un policía de Lomas de Zamora por robar un kiosco en Lanús: quedó filmado

Un efectivo de la Policía de Lomas de Zamora fue detenido tras ser reconocido como el autor un robo a mano armada en un kiosco de Lanús . El asalto quedó filmado por una cámara de seguridad.

Todo ocurrió en un local ubicado en el cruce de la avenida 9 de Julio y Madariaga , en pleno centro comercial de Lanús. Un hombre entró al kiosco haciéndose pasar por un cliente, pero enseguida mostró un arma para intimidar a la empleada y llevarse la recaudación del lugar.

Escruche frustrado. Detuvieron a un delincuente por un intento de robo durante la madrugada

El delincuente no sabía que todo estaba siendo grabado por la cámara de seguridad del local. El video no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Al tener su rostro descubierto , los investigadores y los propios vecinos de la zona pudieron identificarlo fácilmente.

Lo más llamativo era que el ladrón era un oficial de la Policía Bonaerense, que cumplía funciones en la Policía Local de Lomas de Zamora .

La detención del policía

El efectivo trabajaba en la Policía Local. El efectivo trabajaba en la Policía Local de Lomas de Zamora.

A partir de estas imágenes, los investigadores relacionaron este robo con un ilícito similar ocurrido una semana antes, también sobre la avenida 9 de Julio. De esa manera, terminaron de identificar al policía, quien vivía a unas diez cuadras del kiosco.

Fue así como el fiscal Martín Rodríguez dio la orden de allanar y detener al agente. En el procedimiento le quitaron su arma reglamentaria y dinero en efectivo que habría sido robado.

El policía fue trasladado a la comisaría local y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 descentralizada de Avellaneda-Lanús. Quedó imputado por “robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de funcionario policial”.