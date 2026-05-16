El Canal Volver presenta un nuevo especial de Sandro

Este domingo, desde las 13, el Canal Volver pondrá en pantalla un especial con cuatro películas de la filmografía de Sandro, ideal para los fans del Gitano. En estos clásicos hay escenas románticas, de acción, toques de humor y mucha música.

Arranca a las 13 con “Quiero llenarme de ti”, donde en clave de comedia un cantante de éxito pierde a su novia por intrigas de una amiga envidiosa, y a su representante por rivalidad. Con el correr del tiempo, los distanciados se reencuentran.

A las 14,45 llega “Siempre te amaré” , donde Sandro es un corredor de carreras profesional, creído y soberbio. Luego de un accidente que lo deja psicológicamente ciego y paralizado, comprende el verdadero significado del amor y las pequeñas cosas bellas de la vida.

Otros dos clásicos de Sandro

Mientras que a las 16,25 se verá “Operación rosa rosa”, que sigue a un ídolo de la canción, también agente secreto, lucha contra un villano que tiene armas químicas y deberá ingeniárselas para lograr su cometido.

El especial cierra a las 18,15 con “La vida continúa”, donde un joven pianista, cansado de trabajar en una editora musical, se dedica a cantar, pero siempre soñando con ser un gran concertista. Así conoce a una mujer, algo mayor que él, que lo ayuda a estudiar y lo patrocina.