3 de enero de 2026
Rescate emotivo.

El Canal Volver recuerda a Sandro a 16 años de su partida

Este domingo, el Canal Volver pondrá en pantalla cuatro películas de Sandro en un nuevo aniversario de la partida del recordado artista.

Comienza a las 13 con “La vida continúa”, donde un joven pianista, cansado de trabajar en una editora musical, se dedica a cantar, pero siempre soñando con ser un gran concertista. Así conoce a una mujer, algo mayor que él, que lo ayuda a estudiar y lo patrocina.

Sigue a las 14.50 con “Siempre te amaré”, donde Sandro es un corredor de carreras profesional, creído y soberbio. Luego de un accidente que lo deja psicológicamente ciego y paralizado, comprende el verdadero significado del amor y las pequeñas cosas bellas de la vida.

Hace 80 años nacía Sandro.
Otras dos películas de Sandro en el Canal Volver

Mientras que a las 16.30 llega “Operación rosa rosa”, donde un ídolo de la canción, también agente secreto, lucha contra un villano que tiene armas químicas y deberá ingeniárselas para lograr su cometido.

Y cierra desde las 18.30 con “Quiero llenarme de ti”, donde un cantante de éxito pierde a su novia por intrigas de una amiga envidiosa, y a su representante por rivalidad. Con el correr del tiempo, los distanciados se reencuentran.

