Los Andes y otra prueba importante por la Primera Nacional

Con el objetivo de seguir prendido en los puestos de arriba, Los Andes recibirá este sábado a Godoy Cruz por la fecha 14 de la Primera Nacional . El partido arrancará a las 15, será televisado por LPF Play y contará con el arbitraje de Fabricio Llobet .

En el estadio Eduardo Gallardón, el "Milraytas" buscará sostener su racha positiva, ya que hace seis partidos que no pierde, pero sabe que necesita obtener los tres puntos para darle otro valor a los últimos dos empates: 1 a 1 ante Colón de Santa Fe y 0 a 0 ante Deportivo Morón.

Sin embargo, esto no es una tarea sencilla para los dirigidos por Leonardo Lemos . En lo que va del torneo de la segunda categoría del fútbol argentino , el equipo ganó un sólo partido en Lomas de Zamora (2 a 0 ante Chaco For Ever) y necesita volver hacerlo para para ratificar sus buenos números de visitante, donde está invicto y es el de mejor efectividad, ya que sumó el 73,3% de los puntos en juego.

En cuanto al equipo, Lemos no hará grandes retoques y apostará por un equipo similar al que arrancó el sábado pasado contra Morón, pero con dos cambios: Facundo Villarreal ingresará por el lesionado Camilo Viganoni , mientras que no Julián Navas lo hará Brian Leizza.

Cómo llega Godoy Cruz, el rival de Los Andes

El equipo mendocino es otro de los animadores de la zona A. Con 19 puntos, se ubica en la cuarta posición y llega dulce tras la victoria de la fecha pasada ante Racing de Córdoba, de local, en el debut de Pablo De Muner. Por eso, en Lomas, buscará dar el golpe para no perderle pisada a Colón y Morón.

Hasta el momento, el “Tomba” acumula 4 victorias, 7 empates y 1 derrota, y llega a Lomas con una racha de cuatro partidos sin perder. Su última derrota fue ante San Telmo, en la Isla Maciel, en lo que fue su único traspié hasta el momento.

Con respecto al equipo, De Muner realizaría un cambio respecto al último partido con el ingreso de Nahuel Brunet por Tomás Rossi, quien no integra la lista de concentrados.

Probables formaciones de Los Andes - Godoy Cruz:

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Matías González, Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo, Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Nahuel Brunet, Juan Morán; Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Matías Ramírez; Axel Rodríguez, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Hora: 15. Árbitro: Fabricio Llobet. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play