sábado 16 de mayo de 2026
Escribinos
16 de mayo de 2026
Plan Integral.

Abren nuevos frentes en Lomas para arreglar calles y mejorar el tránsito

En distintos barrios, el Municipio avanza con obras de bacheo y reacondicionamiento de calles empedradas.

El Plan Integral de Bacheo llega a los distintos barrios de Lomas.

El Plan Integral de Bacheo llega a los distintos barrios de Lomas.

Con la apertura de nuevos frentes en distintos barrios de Lomas de Zamora, el Municipio avanza con el Programa Integral de Bacheo para mejorar el estado de las calles y darle mayor fluidez al tránsito.

"Tenemos una prioridad que es que las calles de Lomas estén en buen estado. Para eso, venimos trabajando en un plan integral que incluye obras de bacheo en hormigón, reacondicionamiento de calles empedradas, bacheo en concreto asfáltico, construcción de veredas y obras hidráulicas", señaló el intendente Federico Otermín, quien estuvo recorriendo los trabajos de reconstrucción de calzada en la intersección de Estocolmo y Muzzilli, en Parque Barón.

Lee además
Siguen las obras para fortalecer el sistema de salud en Lomas.
Ampliación.

El Hospital Alende de Lomas suma nuevos consultorios y salas de parto
La peatonal Laprida es el paseo emblemático de Lomas de Zamora.
Transformación.

La peatonal Laprida se renueva: árboles, luces, canteros y lugares de descanso

En este caso, las cuadrillas primero demolieron el pavimento deteriorado para luego preparar el terreno y colocar una nueva capa de asfalto en hormigón que brindan mayor resistencia a la circulación de vehículos.

bacheo hormigon parque baron2
Bacheo en hormig&oacute;n sobre Estocolmo y Muzzilli, en Parque Bar&oacute;n.

Bacheo en hormigón sobre Estocolmo y Muzzilli, en Parque Barón.

En Budge también avanzan las obras sobre la calle Carriego, desde Quesada a Ayolas, abarcando 900 metros cuadrados de hormigón y la reparación de sumideros. A esto se suman las repavimentaciones en Santa Marta sobre Arana Goiri y Urunday, y en Tavano, de Urunday a El Pampero.

Mientras que en el marco del programa "El Diego nos une", en San José continúan las acciones sobre 13 cuadras de Lynch, desde Donato Álvarez hasta Villa Barceló, con bacheo para mejorar el tránsito, la refacción de 30 rampas de acceso, arreglo de cordones, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para colectivos, el refuerzo del sistema de iluminación y la pintura de murales en homenaje a Maradona. También hay un frente en hormigón sobre El Chingolo, entre El Zorzal y La Golondrina.

Trabajos especiales en calles empedradas de Lomas de Zamora

En Lomas hay un montón de calles empedradas que le dan una belleza y valor especial a los barrios. Para garantizar su conservación, el Municipio está haciendo obras de bacheo granítico.

Adoquinadores de la Comunidad es el nombre del programa que se puso en marcha desde el año pasado para preservar el patrimonio urbano y mejorar la circulación en las más de 400 cuadras empedradas mediante el trabajo de cuadrillas que desarrollan tareas minuciosas y artesanales.

Actualmente hay trabajos sobre Azara, entre Larroque y Grigera, y continuarán en San Martín, entre Larroque y Grigera, así como en el tramo comprendido entre Larroque y Berutti. Las obras consisten en el levantamiento del empedrado deteriorado para su reparación y la posterior recolocación de los adoquines originales.

El proceso incluye etapas de limpieza, nivelación, aplicación de cemento y reutilización del material existente, asegurando una intervención respetuosa con el entorno urbano.

bacheo empredrado
Arreglos en calles empedradas para cuidar la identidad barrial.

Arreglos en calles empedradas para cuidar la identidad barrial.

Temas
Seguí leyendo

El Hospital Alende de Lomas suma nuevos consultorios y salas de parto

La peatonal Laprida se renueva: árboles, luces, canteros y lugares de descanso

Vecinos del Barrio Odisa crearon su propio mapa de referencia

Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Conmoción en Lomas de Zamora por una tragedia que se cobró la vida de una pareja.
Tragedia.

Murió una pareja embestida por el tren en Lomas: "Estaban abrazados"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Carmen le hizo una propuesta laboral en vivo a Morena Rial.
Fuerte.

Carmen Barbieri contó el drama que vivió al interrumpir un embarazo