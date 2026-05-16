Abren nuevos frentes en Lomas para arreglar calles y mejorar el tránsito

Con la apertura de nuevos frentes en distintos barrios de Lomas de Zamora , el Municipio avanza con el Programa Integral de Bacheo para mejorar el estado de las calles y darle mayor fluidez al tránsito .

"Tenemos una prioridad que es que las calles de Lomas estén en buen estado. Para eso, venimos trabajando en un plan integral que incluye obras de bacheo en hormigón, reacondicionamiento de calles empedradas, bacheo en concreto asfáltico, construcción de veredas y obras hidráulicas", señaló el intendente Federico Otermín , quien estuvo recorriendo los trabajos de reconstrucción de calzada en la intersección de Estocolmo y Muzzilli, en Parque Barón .

En este caso, las cuadrillas primero demolieron el pavimento deteriorado para luego preparar el terreno y colocar una nueva capa de asfalto en hormigón que brindan mayor resistencia a la circulación de vehículos.

En Budge también avanzan las obras sobre la calle Carriego, desde Quesada a Ayolas, abarcando 900 metros cuadrados de hormigón y la reparación de sumideros. A esto se suman las repavimentaciones en Santa Marta sobre Arana Goiri y Urunday, y en Tavano, de Urunday a El Pampero.

Mientras que en el marco del programa "El Diego nos une", en San José continúan las acciones sobre 13 cuadras de Lynch, desde Donato Álvarez hasta Villa Barceló, con bacheo para mejorar el tránsito, la refacción de 30 rampas de acceso, arreglo de cordones, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para colectivos, el refuerzo del sistema de iluminación y la pintura de murales en homenaje a Maradona. También hay un frente en hormigón sobre El Chingolo, entre El Zorzal y La Golondrina.

Trabajos especiales en calles empedradas de Lomas de Zamora

En Lomas hay un montón de calles empedradas que le dan una belleza y valor especial a los barrios. Para garantizar su conservación, el Municipio está haciendo obras de bacheo granítico.

Adoquinadores de la Comunidad es el nombre del programa que se puso en marcha desde el año pasado para preservar el patrimonio urbano y mejorar la circulación en las más de 400 cuadras empedradas mediante el trabajo de cuadrillas que desarrollan tareas minuciosas y artesanales.

Actualmente hay trabajos sobre Azara, entre Larroque y Grigera, y continuarán en San Martín, entre Larroque y Grigera, así como en el tramo comprendido entre Larroque y Berutti. Las obras consisten en el levantamiento del empedrado deteriorado para su reparación y la posterior recolocación de los adoquines originales.

El proceso incluye etapas de limpieza, nivelación, aplicación de cemento y reutilización del material existente, asegurando una intervención respetuosa con el entorno urbano.