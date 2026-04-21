Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús

La intervención contempla la mejora de la traza de Lynch, a lo largo de 13 cuadras, profundizando una línea de acción conjunta que ya tuvo avances en arterias como Malabia y Hornos. La obra incluye tareas de bacheo, la refacción de 30 rampas, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para el transporte público, el refuerzo del sistema de iluminación y la realización de murales en homenaje a Diego Maradona.
En el marco de la actividad, los jefes comunales destacaron el valor simbólico de esta iniciativa, que encuentra su identidad en la figura de Maradona, nacido en Lanús y criado en Fiorito. En ese sentido, reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas públicas coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y fortalezcan el desarrollo urbano de la región.
“Para nosotros no hay límites, por el contrario hay integración entre el Municipio de Lomas y el Municipio de Lanús”, resaltó Otermín mientras que Álvarez destacó que “trabajamos en la mejora de esta zona, como si fuera un único municipio, un único distrito, a través de Diego Armando Maradona, que une a Lomas y a Lanús en una gestión conjunta”.