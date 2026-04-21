Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch.

Bajo la consigna “El Diego nos une”, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y su par de Lanús, Julián Álvarez, encabezaron el inicio de la remodelación integral de la calle Lynch, en el marco de un trabajo articulado entre ambos municipios para la puesta en valor de los espacios compartidos por las comunidades.

Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús Además de la limpieza, se hará el refuerzo del sistema de iluminación. Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús los jefes comunales destacaron el valor simbólico de esta iniciativa, que encuentra su identidad en la figura de Maradona, nacido en Lanús y criado en Fiorito. Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús La obra incluye tareas de bacheo, la refacción de 30 rampas, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para el transporte público. Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús Álvarez destacó que “trabajamos en la mejora de esta zona, como si fuera un único municipio”. Las obras entre Lomas y Lanús La intervención contempla la mejora de la traza de Lynch, a lo largo de 13 cuadras, profundizando una línea de acción conjunta que ya tuvo avances en arterias como Malabia y Hornos. La obra incluye tareas de bacheo, la refacción de 30 rampas, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para el transporte público, el refuerzo del sistema de iluminación y la realización de murales en homenaje a Diego Maradona.

En el marco de la actividad, los jefes comunales destacaron el valor simbólico de esta iniciativa, que encuentra su identidad en la figura de Maradona, nacido en Lanús y criado en Fiorito. En ese sentido, reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas públicas coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y fortalezcan el desarrollo urbano de la región.

“Para nosotros no hay límites, por el contrario hay integración entre el Municipio de Lomas y el Municipio de Lanús”, resaltó Otermín mientras que Álvarez destacó que “trabajamos en la mejora de esta zona, como si fuera un único municipio, un único distrito, a través de Diego Armando Maradona, que une a Lomas y a Lanús en una gestión conjunta”.

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