martes 21 de abril de 2026
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21 de abril de 2026
"El Diego nos une".

Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús

La intervención contempla la traza de Lynch, a lo largo de 13 cuadras. “Para nosotros no hay límites, por el contrario, hay integración”, dijo Federico Otermín.

Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch.&nbsp;

Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch. 

Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús
Además de la limpieza, se hará el refuerzo del sistema de iluminación.

Además de la limpieza, se hará el refuerzo del sistema de iluminación.

Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús
los jefes comunales destacaron el valor simbólico de esta iniciativa, que encuentra su identidad en la figura de Maradona, nacido en Lanús y criado en Fiorito.

los jefes comunales destacaron el valor simbólico de esta iniciativa, que encuentra su identidad en la figura de Maradona, nacido en Lanús y criado en Fiorito.

Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús
La obra incluye tareas de bacheo, la refacción de 30 rampas, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para el transporte público.

La obra incluye tareas de bacheo, la refacción de 30 rampas, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para el transporte público.

Federico Otermín y Julián Álvarez recorrieron la renovación de la calle Lynch en el límite de Lomas con Lanús
Álvarez destacó que “trabajamos en la mejora de esta zona, como si fuera un único municipio”.

Álvarez destacó que “trabajamos en la mejora de esta zona, como si fuera un único municipio”.

Las obras entre Lomas y Lanús

La intervención contempla la mejora de la traza de Lynch, a lo largo de 13 cuadras, profundizando una línea de acción conjunta que ya tuvo avances en arterias como Malabia y Hornos. La obra incluye tareas de bacheo, la refacción de 30 rampas, nueva señalética, la incorporación de 15 refugios para el transporte público, el refuerzo del sistema de iluminación y la realización de murales en homenaje a Diego Maradona.

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En el marco de la actividad, los jefes comunales destacaron el valor simbólico de esta iniciativa, que encuentra su identidad en la figura de Maradona, nacido en Lanús y criado en Fiorito. En ese sentido, reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas públicas coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y fortalezcan el desarrollo urbano de la región.

“Para nosotros no hay límites, por el contrario hay integración entre el Municipio de Lomas y el Municipio de Lanús”, resaltó Otermín mientras que Álvarez destacó que “trabajamos en la mejora de esta zona, como si fuera un único municipio, un único distrito, a través de Diego Armando Maradona, que une a Lomas y a Lanús en una gestión conjunta”.

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