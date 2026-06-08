Cuándo se estrena la precuela de la película "Rambo"

La precuela de la película “Rambo”, en la que el actor Noah Centineo tomará el papel interpretado originalmente por Sylvester Stallone como la versión joven del aguerrido y letal veterano de la Guerra de Vietnam, ya tiene fecha de estreno.

Los estudios Lionsgate fijaron la llegada de la precuela de Rambo a los cines de buena parte del mundo para el 4 de junio de 2027.

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La distribución mundial de la precuela de Rambo es parte de un acuerdo cerrado con Millennium Media que también le otorgaba los derechos para desarrollar y producir todas las obras derivadas, incluidas nuevas películas y series de televisión.

Los detalles de la nueva película

Ambientada durante la guerra de Vietnam, la película protagonizada por Noah Centineo explorará los años formativos del veterano de Fuerzas Especiales antes de los hechos de la primera entrega de la saga, estrenada en 1982.

Junto a Noah Centineo, formarán parte del reparto David Harbour, como el coronel Samuel Trautman (personaje al que dio vida Richard Crenna en la película original) y Yao, James Franco, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong en papeles aún por confirmar.