Quentin Tarantino y Sylvester Stallone preparan una serie ambientada en los '30

Quentin Tarantino y Sylvester Stallone.

Quentin Tarantino tiene un nuevo proyecto entre manos y en el horizonte del cineasta se encuentra una serie de mafiosos con Sylvester Stallone. Se trata de una nueva ficción ambientada en los ’30, entre el boxeo, la música y los gánsters.

Los medios internacionales señalan que la serie estará ambientada en los ‘30 y será "muy auténtica", rodándose en blanco y negro con cámaras de la década de 1930. De cristalizar el proyecto, esta será la primera colaboración entre Sylvester Stallone y Quentin Tarantino.

De qué tratará la serie Se tratará de una ficción de seis episodios en la que aparecerán "gánsteres, coristas, boxeo y música". En cuanto al reparto, lo único que se sabe por el momento es que no contará con Sylvester Stallone, que se encontrará tras las cámaras.

Ambos están familiarizados con las películas ambientadas en los ‘30. Quentin Tarantino dirigió “Malditos bastardos”, que tiene lugar durante una Segunda Guerra Mundial alternativa y el intérprete encarnó a un matón de la mafia en Capone, ambientada a principio de los ‘30 1930.

image Quentin Tarantino prepara un proyecto con Sylvester Stallone. Aparte de aparecer en el documental Sly, no trabajaron juntos hasta ahora, si bien estuvieron cerca de hacerlo en más de una ocasión y ahora lo concretarán. El actor de Rocky y Rambo podría haber interpretado a Louis Gara en Jackie Brown pero rechazó el papel, que acabó recayendo sobre Robert De Niro.

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