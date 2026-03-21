Netflix prepara una serie sobre la relación de Frida Kahlo y Diego Rivera

Netflix anunció la producción de una nueva serie que abordará la intensa y compleja relación de Frida Kahlo y Diego Rivera, dos de las figuras más influyentes del arte mexicano y mundial, bajo la dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein. Es una adaptación de la novela “Rien n’est noir” de la escritora francesa Claire Berest.

La producción explorará cómo el amor, las traiciones y la obra de ambos artistas estuvieron profundamente atravesados por el contexto político, social y artístico de su época.

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Desde la intimidad de la pareja, conocida como “La Paloma y el Elefante” , la serie mostrará el vínculo entre Frida Kahlo y Diego Rivera como una relación marcada por la pasión, las contradicciones y una permanente exposición pública.

El relato pondrá especial foco en la figura de Frida Kahlo , retratándola como una mujer que se niega a ocupar el rol de musa y decide narrar su propia versión del dolor a través del arte.

En paralelo, la historia seguirá a Diego Rivera en su intento por sostener su genio creativo mientras enfrenta sus propias tensiones personales y profesionales.

Descrita como una historia de amor, arte y conflicto en medio de una época de intensa efervescencia cultural y política, la serie presentará la relación entre ambos artistas como un fenómeno que trascendió lo íntimo para convertirse en un espectáculo público y un reflejo del México de su tiempo.