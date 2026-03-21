Netflix prepara una serie sobre la relación de Frida Kahlo y Diego Rivera
Netflix anunció que realizará una serie sobre la intensa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera, dos grandes figuras el arte mundial.
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Frida Kahlo y Diego Rivera.
Netflix anunció la producción de una nueva serie que abordará la intensa y compleja relación de Frida Kahlo y Diego Rivera, dos de las figuras más influyentes del arte mexicano y mundial, bajo la dirección de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein. Es una adaptación de la novela “Rien n’est noir” de la escritora francesa Claire Berest.
La producción explorará cómo el amor, las traiciones y la obra de ambos artistas estuvieron profundamente atravesados por el contexto político, social y artístico de su época.
Desde la intimidad de la pareja, conocida como “La Paloma y el Elefante”, la serie mostrará el vínculo entre Frida Kahlo y Diego Rivera como una relación marcada por la pasión, las contradicciones y una permanente exposición pública.
La serie de Netflix hará foco en Frida Kahlo
El relato pondrá especial foco en la figura de Frida Kahlo, retratándola como una mujer que se niega a ocupar el rol de musa y decide narrar su propia versión del dolor a través del arte.
En paralelo, la historia seguirá a Diego Rivera en su intento por sostener su genio creativo mientras enfrenta sus propias tensiones personales y profesionales.
Descrita como una historia de amor, arte y conflicto en medio de una época de intensa efervescencia cultural y política, la serie presentará la relación entre ambos artistas como un fenómeno que trascendió lo íntimo para convertirse en un espectáculo público y un reflejo del México de su tiempo.