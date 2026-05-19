La picante respuesta de Wanda Nara a quienes cuestionaron su Martín Fierro

Después de la polémica que se provocó por su triunfo como mejor conductora en los Martín Fierro, Wanda Nara rompió el silencio y le contestó sin vueltas a quienes criticaron que haya sido la ganadora de la estatuilla.

“Es divertido”, expresó Wanda Nara al ser consultada por las repercusiones que hubo después de la ceremonia y de las críticas que recibió por no ser considerada conductora.

En especial la criticaron debido a que en MasterChef Celebrity, en Telefe, no hizo una conducción en vivo, una labor que si cumplieron su compañeras de terna. “Los Martín Fierro son un poco eso, ¿no? Criticar que no te gustó cómo se vistió uno o decir ‘qué lindo vestido’”, dijo.

Wanda Nara le bajó el tono a la polémica

Wanda Nara también dejó en claro que intenta aprender de todas las experiencias y de las personas que se cruzan en su camino. “No tengo nada malo para decir, yo amo a todos. Aprendo de todos. Aprendo también de la gente que no me cae bien”, afirmó.

También habló del inesperado momento en el que escuchó su nombre como ganadora y confesó que no imaginaba quedarse con el premio. “No me lo esperaba”, dijo.

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Y contó que estaba distraída “yendo a buscar algo de las chicas” cuando anunciaron la categoría y por eso terminó explotando en llanto arriba del escenario.

Finalmente, también se refirió al apoyo que recibió de las otras nominadas y aseguró que, más allá de la polémica pública, en privado todas tuvieron gestos afectuosos con ella. “Todas en privado me saludaron y la verdad que las adoro a todas”, cerró.