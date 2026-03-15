Graciela Alfano quiere hacer su serie y eligió a la protagonista

Graciela Alfano lo hizo otra vez y en esta oportunidad sorprendió al revelar que le gustaría que su vida llegue a la pantalla chica en formato de una serie , como ocurrió con otras figuras, y hasta eligió que popular debería interpretarla.

“Me gustaría que se haga mi biopic. Primero, a mí me divertiría que se vean las partes más escabrosas, esas por las que tuve que pasar, las oscuridades”, lanzó Graciela Alfano en el programa de Sergio Lapegüe.

Pero lo que más llamó la atención fue el nombre que eligió para ponerse en su piel a la China Suárez, a quien respaldó en varias de las polémicas de la actriz.

GRACIELA ALFANO DESDE PUNTA DEL ESTE, HABLA DE TODO EN EL CLUB "Susana me insultó y yo respondí" "Yo nunca hablé de Matías Alé, no sé por qué se sintió involucrado" "Yo jamás entraría a 'Gran Hermano'" #LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/XzAIm0XjZP

“Me gustaría que la protagonista sea la China Suárez, que cumplió años ayer. Además, es una persona fabulosa, una chica sin maldad”, afirmó sin dudarlo.

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Y la actriz redobló la apuesta con un elogio que generó sorpresa: “Me resulta como una hija dentro del mundo del espectáculo, la amo”.

"Me gustaría que se haga mi biopic. Primero, a mí me divertiría que se vean las partes más escabrosas, esas por las que tuve que pasar, las oscuridades”, sentenció.

Sin embargo, la propia Graciela Alfano reconoció que ni siquiera tiene una relación personal con la actriz. “A la China no la conozco, no la vi personalmente”, admitió.