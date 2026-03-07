Qué dijo Moria Casán del conflicto entre Graciela Alfano y Susana Giménez

El picante cruce entre Susana Giménez y Graciela Alfano volvió a instalar una nueva disputa entre las figuras de mundo del espectáculo. Para echar más leña al fuego, Moria Casán dio su opinión y analizó el conflicto en El Trece .

“Llamó mucho la atención porque, de la nada, empezó esta batalla con un posteo de Alfano en sus redes sociales”, comenzó Nazarena Di Serio sobre el origen del conflicto donde Graciela Alfano cuestiona una publicidad de Susana Giménez en la que aparece en traje de baño.

“Pone ‘Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría’”, leyó la panelista sobre el picante posteo de Graciela Alfano.

Frente a este nuevo capítulo del histórico enfrentamiento entre divas, Moria Casán tomó la palabra. “A mí me divierte todo lo que sea confrontación estelar, porque son minas muy arriba”, dijo.

“Más allá de la estelaridad de cada una, son mujeres del espectáculo real. Transitando un camino fortísimo. Y cada una tiene una manera de picantear”, explicó.

Para la conductora, el estilo de Graciela Alfano es particularmente confrontativo. “Juega mucho, lo cual molesta a algunas personas. Ella juega con su belleza. Te cachetea con la belleza. Pone en primer lugar el valor de su belleza y a través de esto te muestra: ‘Mirá cómo estoy, mirá qué divina’. Y después la lengua acompaña”, lanzó.

image Graciela Alfano picanteó a Susana Giménez, y Moria Casan habló de todo.

“Su Giménez tiene una percepción de acoso con respecto a que le tiene envidia. Nos dijo que la quería matar, que la quería muerta, que Alfano le hace brujería”, reveló.

Y analizó: “Alfano se ríe de eso, le dice de todo porque dice: ‘A mí no me vas a poner el mote de mufa vos, querida, porque mirá lo que soy yo, a mi edad estupenda y cómo voy a ser mufa’”.

Para cerrar, volvió a remarcar que los enfrentamientos entre figuras consagradas del espectáculo tienen un condimento especial. “Yo pienso que todo es divertido y cuando se trata de gente estelar, mucho más divertido”, aseguró.