Escribinos
Se picó mal.

Qué dijo Moria Casán del conflicto entre Graciela Alfano y Susana Giménez

Graciela Alfano picanteó a Susana Giménez, luego que la diva salga en traje de baño en una publicidad, y Moria Casán se metió en el conflicto.

El picante cruce entre Susana Giménez y Graciela Alfano volvió a instalar una nueva disputa entre las figuras de mundo del espectáculo. Para echar más leña al fuego, Moria Casán dio su opinión y analizó el conflicto en El Trece.

“Pone ‘Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría’”, leyó la panelista sobre el picante posteo de Graciela Alfano.

Moria Casán tomó la palabra

Frente a este nuevo capítulo del histórico enfrentamiento entre divas, Moria Casán tomó la palabra. “A mí me divierte todo lo que sea confrontación estelar, porque son minas muy arriba”, dijo.

“Más allá de la estelaridad de cada una, son mujeres del espectáculo real. Transitando un camino fortísimo. Y cada una tiene una manera de picantear”, explicó.

Para la conductora, el estilo de Graciela Alfano es particularmente confrontativo. “Juega mucho, lo cual molesta a algunas personas. Ella juega con su belleza. Te cachetea con la belleza. Pone en primer lugar el valor de su belleza y a través de esto te muestra: ‘Mirá cómo estoy, mirá qué divina’. Y después la lengua acompaña”, lanzó.

“Su Giménez tiene una percepción de acoso con respecto a que le tiene envidia. Nos dijo que la quería matar, que la quería muerta, que Alfano le hace brujería”, reveló.

Y analizó: “Alfano se ríe de eso, le dice de todo porque dice: ‘A mí no me vas a poner el mote de mufa vos, querida, porque mirá lo que soy yo, a mi edad estupenda y cómo voy a ser mufa’”.

Para cerrar, volvió a remarcar que los enfrentamientos entre figuras consagradas del espectáculo tienen un condimento especial. “Yo pienso que todo es divertido y cuando se trata de gente estelar, mucho más divertido”, aseguró.

