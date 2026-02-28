Graciela Alfano habló del lifting vaginal que le hizo su consuegra

Graciela Alfano reveló con lujo de detalles el procedimiento de rejuvenecimiento íntimo que se realizó y que, según contó, estuvo a cargo de su propia consuegra, que es médica de profesión, en una picante charla con su amiga Moria Casán.
Graciela Alfano dio detalles de un retoque íntimo que se realizó en una picante charla con Moria Casán. “No sabés cómo te la suben”, disparó.
En El Trece, Graciela Alfano y Moria Casán recordaron sus años de esplendor y hablaron sobre el paso del tiempo, las decisiones personales y los retoques estéticos.
Antes de entrar en el tema, Moria Casán manifestó: “Somos chicas de quirófano after, pero somos chicas de la naturaleza y elegidas before”.
En ese contexto, Graciela Alfano desfiló en bikini, lo que provocó la reacción inmediata de la conductora del ciclo de El Trece: “Ahora se me pone el culo”.
Durante la conversación, Moria Casán le expresó su cariño y admiración; además, recordó que están “igual que en los 80” y destacó que, más allá de cualquier retoque, lo importante es tener “cuerpo y cabeza”.
También habló de sus propias decisiones estéticas a lo largo de la carrera y de cómo, según dijo, una se va “puliendo” no solo en lo físico sino también en el lenguaje y en la actitud.
En medio de la charla, Moria Casán le preguntó directamente si se había realizado un lifting vaginal, a lo que Graciela Alfano respondió: “Obvio. Mi consuegra, que es divina, es médica. La abuela Catalina. Ella lo hace”.
La actriz explicó que se trata de un tratamiento con láser que ayuda al rejuvenecimiento íntimo: “Te ponen una especie de pene que tiene láser. Entonces te lo ponen y te resucitan. No sabés cómo te la suben”.