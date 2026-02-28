Graciela Alfano habló del lifting vaginal que le hizo su consuegra

Graciela Alfano reveló con lujo de detalles el procedimiento de rejuvenecimiento íntimo que se realizó y que, según contó, estuvo a cargo de su propia consuegra, que es médica de profesión, en una picante charla con su amiga Moria Casán.

En El Trece , Graciela Alfano y Moria Casán recordaron sus años de esplendor y hablaron sobre el paso del tiempo, las decisiones personales y los retoques estéticos.

Antes de entrar en el tema, Moria Casán manifestó: “Somos chicas de quirófano after, pero somos chicas de la naturaleza y elegidas before”.

En ese contexto, Graciela Alfano desfiló en bikini, lo que provocó la reacción inmediata de la conductora del ciclo de El Trece : “Ahora se me pone el culo”.

Durante la conversación, Moria Casán le expresó su cariño y admiración; además, recordó que están “igual que en los 80” y destacó que, más allá de cualquier retoque, lo importante es tener “cuerpo y cabeza”.

También habló de sus propias decisiones estéticas a lo largo de la carrera y de cómo, según dijo, una se va “puliendo” no solo en lo físico sino también en el lenguaje y en la actitud.

image Graciela Alfano, picante.

La confesión de Graciela Alfano

En medio de la charla, Moria Casán le preguntó directamente si se había realizado un lifting vaginal, a lo que Graciela Alfano respondió: “Obvio. Mi consuegra, que es divina, es médica. La abuela Catalina. Ella lo hace”.

La actriz explicó que se trata de un tratamiento con láser que ayuda al rejuvenecimiento íntimo: “Te ponen una especie de pene que tiene láser. Entonces te lo ponen y te resucitan. No sabés cómo te la suben”.