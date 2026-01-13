miércoles 14 de enero de 2026
13 de enero de 2026
Donde hubo fuego.

La picante propuesta de Mauricio Macri a Graciela Alfano

Separado de Alejandra Awada, el político intentó rápidamente un acercamiento con Graciela Alfano. El político y la actriz ya vivieron un romance.

Mauricio Macri y Graciela Alfano.&nbsp;

Mauricio Macri y Graciela Alfano. 

Durante la entrevista en DDM, Marina Calabró, quien reemplaza a Mariana Fabbiani en la conducción del ciclo de América TV, le preguntó por el divorcio del líder del PRO.

Juana Viale, en medio de rumores de romance con Mauricio Macri. 
¿Qué onda?

Aseguran que Juana Viale es la tercera en discordia entre Macri y Juliana Awada
Mirtha Legrand habló sobre Juana Viale y Mauricio Macri. 
Sin vueltas.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre el rumor de romance de Juana Viale y Mauricio Macri
"Qué estallido esto de Macri ¿Te sorprendió?" y la diva respondió: "Sí, me sorprendió la noticia porque, obviamente, yo no estoy al tanto de la vida amorosa de esta pareja, que es una querida pareja, pero a veces las cosas se terminan".

Graciela Alfano dio detalles de su romance con Mauricio Macri

Guido Zaffora consultó más detalles sobre el romance que tuvo con el político: "¿Cuánto hace que no hablás con él? ¿Tenés algún vínculo actual?". "Bueno, hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana", respondió.

"¿Qué?", exclamó Calabró. Alfano aclaró con humor: "No sé si él escribió a las 4 de la mañana o a mí volvió el wi-fi, pero yo lo recibí a esa hora".

La actriz continuó: "Quedamos en ir a comer, me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta".

Graciela Alfano habló de su romance con Mauricio Macri.

Graciela Alfano habló de su romance con Mauricio Macri.

Luego relató cómo fue el intercambio: "Fue muy cómico porque yo no había reconocido el número y me había invitado a comer. Entonces, yo creí que era fake y le contesté cualquier cosa. Me dice: 'No, soy yo' y me deja un mensaje de voz. Todavía no había explotado esto de Juliana", contó.

Para cerrar la entrevista, Marina Calabró le preguntó sin vueltas: "¿Estás dispuesta a un approach, a una cuestión más íntima que una mera cena?".

Y la diva sostuvo: "¿Por qué no? Pero Marinita, vos sabés cómo somos las sagitarianas, nosotros tenemos que esperar que pase y vemos qué sucede. Y si sucede, bueno, es posible que suceda, somos personas grandes, qué sé yo, no puedo decirte previamente qué puede pasar".

