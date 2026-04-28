El lomense Nicolás Bottino Cané lanzó su primera novela

El escritor lomense Nicolás Bottino Cané lanzó la novela “Todo el cielo es azul”, editado por El Hueco Editora y el próximo domingo a las 20 estará firmando ejemplares en la Feria del Libro de Buenos Aires , en el Stand 1401.

“Todo el cielo es azul” es una conversación de un nieto con su abuela después de su muerte, mientras aprende a vivir sin ella y atraviesa su entrada en la vida adulta: el deseo, las primeras experiencias sexuales con chicos y la tensión que eso introduce en el vínculo con su familia.

Para leer. Se formaron en la UNLZ y escribieron un libro con historias asombrosas de los Mundiales

“Es una autoficción que surge a partir de la muerte de mi abuela Marta y también tiene muchas partes ficcionalizadas. Tenía un gran vínculo con mi abuela”, le cuenta Nicolás Bottino Cané a La Unión sobre su primera novela.

Una novela con dos puntas íntimas

El libro tiene dos puntas muy importantes y muy íntimas también: primero rememorar las charlas que un nieto tenía con su abuela antes de su muerte, seguir sosteniendo esos recuerdos a la vez que va creciendo también y contarle todo lo que no llegó a ver o vivir con él.

“Mi abuela es la interlocutora de la historia. En el libro se hablan de los vínculos familiares y del paso de la adolescencia a la vida adulta. Es como que mi abuela pasa a ser parte de hechos claves en mi vida aunque ya no esté”, señala.

Y otro costado que es el de los vínculos familiares, los mandatos y lo cíclico que eso se puede volver. Como generación tras generación se van repitiendo algunas cosas, como las ideas de matrimonio o del mundo del trabajo.

El narrador le cuenta a su abuela algo que nunca pudo decirle en persona, que es gay. Le cuenta como se lo tomó su familia, el desencadenamiento de eso y de cómo a la vez vive su sexualidad: relación con otros chicos, sus primeros encuentros sexuales y su búsqueda de encontrar un novio (que viene casi como un mandato).

El autor tuvo gratas devoluciones de su novela, incluso generó recuerdos en su propia intimidad familiar. “Muchos me dijeron que están interesados en leerlo por el vínculo con sus abuelas. En familia me dijeron que ‘que traje a la abuela de nuevo’, a pesar de la hay mucho de ficción”, explica.

9c208ea5-9aee-42e9-9c5d-5eb181e5d4be La novela de Nicolás Bottino Cané.

Sobre el escritor

Nicolás Bottino Cané tiene 37 años y es vecino de Temperley. Se recibió de Licenciado en Ciencias de la Comunicación de Universidad de Buenos Aires (UBA) y luego estudió Cerámica en Lomas de Zamora.

Dicta clases en la Escuela Municipal de Medios Audiovisuales de Lomas de Zamora en la Carrera de Fotografía. Antes de editar su novela publicó los cuentos “Lo de Doña Elvira” y “Una vida nueva”, en distintas antologías.