Se formaron en la UNLZ y escribieron un libro con historias asombrosas de los Mundiales

Leonardo Torresi y Ariel Borenstein se conocieron mientras cursaban la carrera de Periodismo en la UNLZ y allí forjaron una amistad que perdura hasta la actualidad. Y de ese lazo nació el libro “100 historias asombrosas de los Mundiales” , que ya está a la venta y será presentado en la próxima Feria del Libro .

A meses que comience el Mundial 2026 , los dos periodistas se pusieron al frente de este proyecto vinculado al fútbol y recolectaron hechos trascendentales, curiosos e inesperadas de todas las copas del mundo para darle vida a este libro, que fue editado por Libro Fútbol y cuenta con 100 historias que no pasaron desapercibidas.

“Se puede decir que es un libro en el que trabajamos toda la vida, ya que son historias que teníamos atesoradas, sobre todo en la cabeza, por haberlas visto en vivo. A muchas de ellas las teníamos muy presente. Por eso, es una obra de toda la vida”, remarcó Torresi, uno de los autores, en diálogo con La Unión .

Para ellos escribir este libro fue algo especial y de esa manera lo vivieron, como dos niños intercambiando figuritas de los Mundiales . “Siempre decimos que este libro es como libro de figuritas, pero hecho con historias, que lo que nos gusta contar a los periodistas. En este juego, nosotros fuimos cambiando figuritas: ‘ésta tengo yo, ¿vos cuál tenés?’ Así hicimos la selección y quedaron las 100 historias más asombrosas”, señaló.

Son 104 páginas de hechos fuera de lo común que se vivieron desde el Mundial de Uruguay 1930 hasta el último de Qatar 2022 ganado por Argentina, con textos que atrapan y te llevan a ese preciso momento en el que sucedió, dividido por categorías y en muchos casos marcando el contexto político de la época.

“Lo bueno del libro es que no está hecho de manera cronológica, sino que jerarquizamos las historias metiéndolas en rubros o categorías: camisetas, batacazos, escándalos, ausencias, cambios de reglamento, goles, supersticiones… Una de ellas se llama 'Los Mundiales y el Mundo', que está referido a cuando la época o el momento histórico o político metió la pata en la copa”.

100 historias asombrosas de los mundiales Así es el tapa del libro escrito por los periodistas de la UNLZ.

Y en esa línea, Torresi marcó uno de los textos que más le gustó: el partido del muro entre la Alemania Occidental y la Alemania Federal del Mundial de 1974, jugado en la Alemania Occidental y que finalizó con victoria de la Federal.

“Esa historia la arrancamos con una vivencia personal. Hace unos años estuve en Berlín y ahí hay un museo nostálgico, y hasta gracioso, de la República Democrática Alemana, y una de las cosas que se pueden hacer es jugar a un metegol, mejor dicho un medio metegol, con un lado solo de la cancha, en el que podés hacer el gol de la Alemania Federal contra la Occidental. Eso me llamó la atención y por eso decimos que ese gol se está haciendo todo el tiempo, que es el que le dio el triunfo a la Alemania más débil”, comentó.

Un libro hecho desde la UNLZ

Leonardo y Ariel se conocieron en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y sus primeros pasos en el periodismo lo dieron en la Agencia AUNO, la agencia de noticias del centro de estudios.

“Con Ariel nos conocemos desde esa época de estudiantes, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de hacer un proyecto juntos. Por eso, cuando surgió esta posibilidad, no lo dudamos y ese vínculo fue una de las motivaciones para llevarlo adelante”, concluyó Torresi.

¿Dónde se puede comprar?

El libro "100 historias asombrosas de los Mundiales" se puede adquirir de manera on-line a través de la página www.librofutbol.com.ar. También se podrá comprar de manera presencial en la Feria del Libro, ya que la editorial contará con un stand y ahí estará a la venta.