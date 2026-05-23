Peter Grance: de las fortelezas de Los Andes al respecto por Ricardo Centurión

En la antesala al encuentro ante Racing de Córdoba, el defensor Peter Grance analizó el presente de Los Andes en la Primera Nacional y remarcó que es "lindo" encontrarse en los primeros puestos de la tabla de posiciones. Por este motivo, el objetivo ante los cordobeses es claro: ganar para sostener su buen momento.

" Es lindo verse metido en el lío de arriba, es algo que nos gusta a nosotros y también a los hinchas . Hoy estamos en un lindo lugar en la tabla, pero no nos podemos relajar, debemos seguir enfocado en nuestro objetivo", remarcó el lateral izquierdo, contento por los 21 puntos que suma el equipo y poder estar a sólo dos unidades del líder Colón de Santa Fe, aunque sabiendo que deben seguir con la misma mentalidad.

En una charla con Diario La Unión , Grance habló también de las virtudes del "Milrayitas", de sus principales armas y del valor que tuvo el triunfo ante Chaco For Ever luego de la derrota del clásico ante Temperley, con la que inició esta seguidilla de siete partidos sin perder, con cuatro victorias y tres empates. "Ese día dimos una muestra de carácter importante", recordó.

"Perder un clásico te tira abajo en lo anímico, son partidos que nadie quiere perder, y creo que ante Chaco For Ever dio una muestra importante de carácter que nos permitió recuperarnos rápidos. Si bien nosotros no veníamos mal, sino que no estábamos ligando, ya que ninguno nos había superado y creo en la mayoría habíamos sido superiores, ese triunfo muy importante. Nos devolvió la confianza y nos permitió iniciar este camino de buenos resultados", explicó.

Las mayores virtudes de Los Andes

Una de las principales fortaleza en esta seguidilla es la solidez defensiva. Y los números son contundentes: después de la derrota ante el "Celeste", el equipo recibió apenas un gol en contra y en seis terminó con la valla en cero. "En esa faceta, nuestro objetivo es claro: mantener el cero", subrayó, e inmediatamente agregó: "En esta solidez que logramos tiene mucho que ver Seba López y también el cuerpo técnico, que hace hincapié en ese aspecto. Ellos bajan una línea clara al respecto y nosotros tratamos de cumplirla al pie de la letra".

Los Andes vs. Godoy Cruz Los Andes acumula 7 partidos sin conocer la derrota.

Otro de los puntos importantes que destacó el defensor surgido de las inferiores de Boca Juniors, con pasos por Sacachispas, Gimnasia de Jujuy y San Miguel, fue la paciencia. Sin vuelta, remarcó que esa es una de claves. "Somos un equipo con paciencia, que no se desespera y sabe cuándo dar el golpe, como así también cuándo sufrir. Tenemos jugadores de jerarquía, de mucho nivel, que tienen en claro cuándo hay que aprovechar los momentos de los partidos", señaló.

Ricardo Centurión, el distinto que tiene el rival de Los Andes

El exfutbolista de Boca Juniors, con pasado en Europa y en la Selección Argentina, es la principal figura que tiene Racing de Córdoba. Además, llega en un buen momento, con tres goles y una asistencia en los últimos cinco partidos.

Al respecto, Grace destacó la calidad de Ricardo Centurión al remarcar que "hace ruido tener enfrente a un jugador de su talla", ya que consideró que es "un jugador que tuvo una carrera extraordinaria, que jugó en uno de los mejores equipos del mundo como Boca y también en la Selección Argentina". Al margen de eso, confía en lo que podrá hacer Los Andes. "Sabemos que debemos ser precavidos, pero todos son los mismos dentro de la cancha. Nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo, que es quedarnos con los tres puntos y no nos interesa quién esté enfrente", concluyó.