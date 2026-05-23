Los alumnos del Colegio Ejército de Los Andes de Lomas de Zamora llenaron un colectivo de donaciones

Los alumnos de sexto años del Colegio Ejército de Los Andes de Lomas de Zamora visitaron dos espacios y compartieron una linda tarde.

En el marco de una campaña solidaria que encararon los alumnos del Colegio Ejército de Los Andes de Lomas de Zamora es que hace pocos días coordinaron la primera entrega de lo recaudado gracias al proyecto "Mil Rayitas Solidario". Visitaron dos comedores y aseguraron que en agosto para el Día de la Niñez hará una segunda visita.

Los alumnos de los tres sextos años trabajaron intensamente en el proyecto que se activó a comienzo de año y que se generó por primera vez en 2024. La iniciativa Mil Rayitas Solidario nació con el objetivo de enseñar a los alumnos la importancia de ayudar y de conocer la realidad de otros sectores de la sociedad y desde que se generó colabora toda la institución educativa y además se suman los vecinos que puedan colaborar con alimentos no perecederos o ropa en buen estado para donar.

A bordo de un colectivo de la línea 266 de Lomas viajaron hasta dos de los merenderos elegidos tanto los alumnos como los responsables del colegio que acompañaron a los jóvenes en este lindo proyecto solidario. "Llevamos donaciones de ropa y alimentos a los comedores Flora Gentile y Elian a sus Amigos", resaltaron.

La jornada de entrega de donaciones estuvo cargada de emoción por parte de los chicos del colegio de Lomas y de quienes los recibieron porque además de dejar todo lo que se juntó, compartieron desayuno, almuerzo, juegos, canciones, bailes y sobre todo, mucho cariño.

"Lo más importante de este proyecto es el compromiso de nuestros adolescentes que trabajan constantemente en la separación de prendas, en llevar adelante un registro, en trabajar en equipo, aprender a compartir y sobre todo conocer otras realidades", resaltó la profesora de la materia organizacional de economía, Patricia Renzi.

Cuando iniciaron la colecta, también se sumó la línea de poder trasladarse en uno de los colectivos de Lomas de la línea 266 y la hinchada del Club Los Andes que también colaboraron durante toda la campaña. "Por eso, esta primera entrega lograron llenar de donaciones un colectivo completo en el cual se trasladaron alumnos y docentes del colegio", contó la profesora.

Siguen juntando donaciones

Como anticiparon que habrá una segunda entrega de donaciones, para el Día de la Niñez en agosto, comentaron que el proyecto Mil Rayitas Solidario sigue activo para quienes quieran hacer su aporte a esta acción tan importante.

Tanto para los alumnos como para los docentes que incentivaron y apoyaron la tarea solidaria este tipo de jornadas son inolvidables, por eso los que estuvieron allí destacaron: "Cada donación representa una mano tendida, un abrazo y una oportunidad de acompañar a muchas familias de los barrios que recibirán todo lo juntado gracias al compromiso enorme de nuestros estudiantes y cada persona que colaboró".

A través de dicha iniciativa los más chicos aprenden que gracias a la solidaridad también se enseña, se aprende y se contagia. Sobre lo que se viene aseguraron que en agosto "volveremos a encontrarnos para una nueva entrega donde los juguetes llevarán sonrisas a muchos chicos".

La red solidario seguirá activa más que nunca y quienes quieran ayudar a los chicos, pueden comunicarse enviando un mensaje privado a la cuenta @milrayitassolidario

"Gracias a todos los que fueron parte de esta cadena de amor", comentaron en las redes.

Mirá el video que muestra lo que fue la primera entrega