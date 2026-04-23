Lanzan en Banfield la campaña solidaria "Abrigando" para confeccionar mantas

El Centro Cultural Mariano Moreno de Banfield , en conjunto con Emilia Infancia , lanzó la campaña “Abrigando” , con la que buscan tejer cuadrados de lana que se convertirán en mantas. A su vez, desde la organización pidieron que los vecinos se sumen con la donación de ovillos de lana: todo lo producido será donado a personas con reales necesidades.

María Mitidieri , presidente del Centro Cultural Mariano Moreno, dialogó con este medio y explicó que ya están trabajando en concretar el primer encuentro de tejedoras , vecinas voluntarias que comiencen con la confección de cuadrados de lana que posteriormente se transformarán en mantas de abrigo.

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“Gustavo, el director del Teatro Maipú de Banfield , gentilmente nos facilitó el hall del lugar para encontrarnos y darle inicio a esta campaña por cuarto año consecutivo . El primer encuentro será el sábado 16 de mayo, en Maipú 380”, indicó María, muy comprometida con esta obra de servicio que encaró junto a Gladys Beck del espacio Emilia Infancia.

Solidaridad en Banfield

Una vez concluido el primer encuentro, las tejedoras se llevarán ovillos de lana para continuar con la producción en sus respectivas casas. Por eso la campaña es inclusiva: aquellos que no sepan tejer pueden donar ovillos para que las voluntarias sigan creando cuadrados, lo que supondrá más frazadas.

“La realidad es que, en estos primeros días, notamos complicado el tema de las donaciones. Ojalá que con el pasar de los días los vecinos se sumen a esta linda causa”, señaló la presidente, que inmediatamente contó que todo lo confeccionado será donado a una causa en común que resta definir, anticipándose a la llegada del invierno.

Desde el Centro Cultural Mariano Moreno admitieron que la intención es realizar nuevos encuentros para que más vecinos se unan a la causa y que la producción de cuadrados de lana sea aún mayor. “Seguramente tendemos otros sábados disponibles en el Teatro Maipú, así que después del 16 de mayo nos volveremos a reunir ”, expresó María.

17f08ecd-4631-412b-80c6-306f8869945d El Centro Cultural Mariano Moreno de Banfield trabaja solidariamente para ayudar a las personas necesitadas.

“Se está armando un lindo grupo amistoso que aportará su físico a una causa noble. Todas están dispuestas a brindar un montón amor que no se puede medir con palabras, sino con gestos. Como institución, es un orgullo ser solidarios y contagiarlo al resto de la comunidad de Lomas de Zamora”, cerró.

Los vecinos que deseen unirse a la causa solidaria pueden comunicarse mediante un mensaje de WhatsApp al 1154044649 (María) o bien enviando un mensaje directo a la cuenta de Instagram del Centro Cultural Mariano Moreno.