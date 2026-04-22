Una joven de Lomas de Zamora fue elegida para un programa espacial en Estados Unidos

Jana fue seleccionada junto a otros 49 jóvenes para ser parte de un programa de radioafición internacional. Representará a Argentina en Estados Unidos.

Entre Lomas de Zamora y La Plata se construye la historia de Jana Fernández (22) , una joven apasionada por la ciencia y el espacio que fue seleccionada para participar de un programa internacional de radioafición que se hará en Estados Unidos : actualmente está juntando fondos para para representar al país en un evento de gran importancia para su carrera.

Desde muy chica, Jana sintió una profunda atracción por el espacio y la ciencia , sumado a la curiosidad de entender el funcionamiento de ciertas cosas. Incluso en sus primeros años de la secundaria realizó actividades extracurriculares como asistir a un club de ciencia en la Universidad Nacional de Lanús o a un taller de astronomía en la Biblioteca Popular Sarmiento de Valentín Alsina, entre otros espacios vinculados a sus gustos personales.

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“Me enteré de la existencia de la carrera de ingeniería aeroespacial en 2018, cuando asistí a un congreso de jóvenes en la actividad espacial en Argentina . Empecé a buscar información y me decidí a seguir esa carrera una vez culminados mis estudios secundarios y de recibirme como técnica en mecánica automotriz”, detalló la joven.

Me enteré de la existencia de la carrera de ingeniería aeroespacial en 2018, cuando asistí a un congreso de jóvenes en la actividad espacial en Argentina. Empecé a buscar información y me decidí a seguir esa carrera una vez culminados mis estudios secundarios y de recibirme como técnica en mecánica automotriz Me enteré de la existencia de la carrera de ingeniería aeroespacial en 2018, cuando asistí a un congreso de jóvenes en la actividad espacial en Argentina. Empecé a buscar información y me decidí a seguir esa carrera una vez culminados mis estudios secundarios y de recibirme como técnica en mecánica automotriz

Paralelamente a su formación superior en ingeniería aeroespacial, Jana estudia mecánica de aeronaves, carrera que terminará este año. Asimismo, también realizó un curso de radioafición, donde recibió una licencia que la autoriza a operar estaciones de radioaficionados.

Además de su formación académica, Fernández tuvo la posibilidad de trabajar como mecánica de autos de carrera. “Fui la primera mujer mecánica en el Turismo Carretera. Fue un desafío muy grande, pero esa experiencia me permitió desarrollar aún más mis habilidades técnicas”, expresó, con orgullo.

f3dfeac9-d624-46c5-9bd2-1d87dccbd89d Jana, oriunda de Lomas de Zamora, trabajó como mecánica en el Turismo Carretera. Fue la primera mujer en desempeñar ese rol.

Lo cierto es que Jana fue una de las 50 seleccionadas para participar de un programa internacional estudiantil de radioafición orientado al espacio. Este año, el encuentro se hará en Huntsville (Alabama, Estados Unidos) del 14 al 19 de junio.

“Desde hace tiempo me venía anotando a programas similares y nunca quedaba seleccionada, así que quedar en éste fue una oportunidad única porque reúne todo lo que me gusta: la radioafición, la tecnología, la ciencia y el espacio”, contó.

Jana fue una de las 50 seleccionadas para participar de un programa internacional estudiantil de radioafición orientado al espacio. Este año, el encuentro se hará en Huntsville (Alabama, Estados Unidos) del 14 al 19 de junio.

Al ser consultada sobre las expectativas referidas a su participación, Jana explicó que el programa sin dudas la ayudará a crecer personalmente y profesionalmente ya que tendrá la posibilidad de experimentar un intercambio cultural con jóvenes de distintas partes del mundo. “Es un orgullo enorme poder ir en nombre de Argentina, representando a nuestro país en lo que a la ciencia se refiere”, dijo.

Allí, Jana también podrá hacer contactos radiales tanto a nivel local como a larga distancia, armar antenas y contactarse con astronautas. “Algo que me emociona especialmente es que una de las actividades del programa es visitar el Space and Rocket Center de la NASA, que tiene muchísima historia aeroespacial. Desde que me enteré de que existía ese lugar, siempre lo tuve como un sueño que quiero cumplir”, admitió, con una gran felicidad en sus palabras.

836b6333-1ebd-4ec6-8475-310f7850def9 La joven lomense necesita apoyo para poder cumplir uno de sus sueños en Estados Unidos.

Qué es la radioafición aplicada al espacio

La radioafición aplicada al espacio es el uso de equipos de radio para comunicarse a través de satélites o incluso con la Estación Espacial Internacional. Permite establecer contactos a grandes distancias utilizando ondas de radio, sin depender de internet u otros sistemas convencionales.

Según Jana, esto cumple un rol importante en la exploración espacial porque funciona como una herramienta educativa, de experimentación y también de comunicación. “Los radioaficionados pueden participar en proyectos con satélites, hacer seguimiento de misiones o incluso comunicarse con astronautas, acercando el espacio a la gente”, indicó.

Desde Lomas de Zamora, en busca de un sueño

Lo cierto es que, para poder participar de esta experiencia, Jana necesita juntar fondos para lograr costear ciertos gastos del viaje. Para ello, organizó unas rifas y también tiene un emprendimiento de papelería (@agen.dash en Instagram) donde hace agendas, stickers, marcapáginas y tarjetas, todo personalizado. Además, los vecinos pueden colaborar económicamente mediante su alias janalf.

“Este paso significa el inicio de algo mucho más grande en mi carrera. Es una oportunidad que me acerca a lo que quiero hacer en el futuro profesional. A futuro, quiero seguir formándome en el área, participar en proyectos relacionados con la exploración espacial y el desarrollo tecnológico. También me interesa seguir difundiendo estas oportunidades y motivar a otros jóvenes a involucrarse en el mundo de la ciencia, la tecnología y la radioafición”, concluyó.