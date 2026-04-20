Así se prepara el Michael Jackson de Lomas de Zamora para el estreno de la película del Rey del Pop

Benizio desde que tenía 3 años que es fanático de Michael Jackson y así espera el estreno de la película del Rey del Pop.

A días del estreno mundial de la película de Michael Jackson , el fan de Lomasde Zamora Benizio Pignataro que -es reconocido por bailar y cantar como el artista desde muy chico-, contó como se prepara para ver en la pantalla grande la vida del cantante junto a otros muchos fanáticos que se juntarán este miércoles.

Benizio tiene 10 años, pero a los 3 conoció a través de la plataforma YouTube al Rey del Pop y le gustó tanto que comenzó a imitarlo, a practicar sus pasos y hasta vestirse como él. Tanto fue su amor por él que hasta formó parte de una agrupación de fans con la que se presentaba en teatros haciendo las coreos de Michael.

Así fue que a sus 6 años tuvo mucha repercusión sus videos virales en Lomas. Su mamá, Natalia Cosentino que lo acompaña a todos lados y respeta la pasión de su hijo, contó: "Beni ahora está más grande y su fanatismo por Michael comenzó a ir por otro lado. Con esto del estreno de la película noté como volvió a surgir todo. Ya está preparando su outfit para ir al estreno de este miércoles en el Abasto que es la convocatoria que están haciendo para todos lo fans".

Si bien Benizio siempre ha tenido dotes para lo artístico, formarse de chiquito arriba de los escenario lo ayudó mucho. "Siempre le dije que se tiene que preparar para hacer lo que le gusta así que ha estudiado actuación y comedia musical", detalló la mamá del menor que es muy histriónico: "Él siempre se propone para todo lo que sea artístico y además le gusta mucho dibujar por lo que ahora va a tomar clases".

De Lomas de Zamora, al estreno del film "Michael"

Los papás de Benizio lo apoyan en todo y respetan cada una de las decisiones de su hijo. "Tratamos de acompañar, aconsejar y sobre todo estar presentes", dijo Natalia que este miércoles estará viendo la película junto a su hijo.

Pero, fue Benizio quien contó su historia y como nació este fanatismo por un artista que conoció cuando ya había fallecido. "Cuando vi sus videos comencé a aprender los pasos, me puse a bailar y después mi mamá me llevó a Capital y ahí nos encontramos con un grupo que bailaban todos temas de Michael Jackson. Con ellos hicimos teatro, anduvimos por todos lados", recordó sobre esa etapa.

Sobre el estreno de este miércoles detalló: "Me preparado con ansias porque ya quiero ver la película, quiero que salga mañana para poder ver toda la carrera de Michael desde que era chiquito cuando estaba con sus hermanos los 'Jackson Five'".

Horas de ver videos y meses para aprender los pasos fueron parte de la infancia de Benizio que hoy recuerda que lo que más le costó fue sacar a la perfección la emblemática "caminata lunar". "Admiro todo de él, sus canciones, las letras, como baila, sus coreos y todos los espectáculo que son recontra buenos", recalcó.

El outfit para el estreno más esperado

Todos los fanáticos se autoconvocaron para asistir este miércoles a la premier de la película Michael que se estrenará en todos los cines a nivel mundial.

La iniciativa apunta a que antes de la función bailen todos juntos la canción Thriller y pidieron que cada fanático vaya especialmente loockeado, con carteles, remeras "porque no es solo una película, es él, es su historia, su magia y todo lo que nos hizo sentir a lo largo de los años", reza el anuncio que le llegó a cada fan como Benizio.

"Voy a ir con el outfit de la canción Billie Jean con zapatos y pantalón negros, camisa blanca, el sombrero y las medias y guantes blancos con brillo", contó el fan más reconocido de Lomas.

f5badef5-d506-4723-b0e5-17e015c6a4fb Con la magia del artista único en su estilo.

Allí se va a reencontrar con muchos de sus compañeros de años atrás, los cuales cada uno siguió su camino y muchos de ellos hasta hicieron carrera artística gracias a iniciarse con el nivel de artista que era Jackson que ha dejado un legado eterno para las generaciones que no lo conocieron en vida.

En el Abasto van a estar los máximos exponentes e imitadores argentinos del cantante y bailarín. "Van a estar los mejores y estoy contento porque me voy a reencontrar con compañeros", aseguró con mucha ansiedad y emoción Benizio, quien además recomendó conocer la vida primero que nada de Michael Jackson: "Yo conozco su vida y después hay que conocer sus canciones porque es un tremendo artista. No hay nadie que se le parezca, es único. Podrá tener 100 millones de copias, pero nadie lo va a igualar, nadie lo supera, es muy groso, es el Rey del Pop", remató Benizio hablando de su ídolo en presente porque sus canciones, sus pasos y su magia sigue intacta en ellos, en sus fans que no dejarán morir el legado jamás.

Mirá como canta y baila el Michael de Lomas