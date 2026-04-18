Lomas tendrá un gran torneo de truco en la Plaza Grigera

El truco es uno de los juegos de cartas más populares de nuestro país y tiene un arraigo cultural que atraviesa generaciones. En la Plaza Grigera de Lomas de Zamora realizarán un torneo gratuito para que los vecinos compartan una tarde de encuentro y diversión al aire libre.

Truco en Comunidad es el nombre del evento organizado por el Municipio que tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril, desde las 14, en el espacio de la Avenida Hipólito Yrigoyen 8700 . Las personas mayores de 18 años podrán participar de la competencia que se desarrollará en parejas y bajo una modalidad de eliminación directa con partidos a 30 puntos.

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El torneo se jugará sin flor y con las reglas tradicionales de truco y envido . También habrá normas comportamiento, criterios de desempate y condiciones de participación que deberán ser respetadas por todos los inscriptos.

Las parejas que alcancen los primeros puestos recibirán trofeos y medallas en reconocimiento a su desempeño en el torneo. Para anotarse, los vecinos tienen que completar este formulario y el día de la competencia deberán acreditarse para luego ser derivados a una mesa donde empezarán a jugar.

Truco en Comunidad es un encuentro recreativo para poner en valor a las vecinas y vecinos que ya forman parte del circuito de truco en instituciones barriales. También busca fortalecer la identidad local y los vínculos comunitarios a través del juego.

Los detalles sobre el reglamento del torneo en la Plaza Grigera

El torneo de truco en la Plaza Grigera será bajo la modalidad de eliminación directa (la pareja que pierde, queda afuera) y se jugará sin flor (si a un jugador le tocan tres cartas del mismo palo, no se canta). Las señas estarán permitidas y se podrá hablar para confundir al rival.

Durante el torneo no se podrá fumar ni usar naipes que no sean los que suministra la organización. Cuando el partido termina, ambas parejas deberán firmar una planilla con el consentimiento del resultado y también la firmará el juez para luego entregarla a la mesa de organización.

Las parejas que lleguen a la final jugarán dos partidos a 30 puntos y, en el caso de empate, habrá un partido más para definir al equipo ganador. Ante cualquier duda, la decisión del juez y de la mesa organizadora serán inapelables.