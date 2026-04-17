Una banda de Lomas de Zamora sorprendió a Ricky Martin y generó una gran fiesta junto a los fans

Con los panderos tras tocar más de dos horas en la puerta del hotel.

Los 25 músicos viajaron de Lomas de Zamora al Palacio Duhau para sorprender a Ricky Martin y lo lograron.

Una gran fiesta se generó ayer por la tarde en la puerta del hotel donde se hospeda Ricky Martin, gracias al grupo que toca música típica del folklore de Puerto Rico creado en Lomas de Zamora : La Plena del Sur que sorprendió al artista boricua, quien se puso a bailar y cantar con su ritmo.

Las emblemáticas bienvenidas que organizan los club de fans del cantante en Buenos Aires esta vez tuvo como invitado especial y por primera vez a La Plena del Sur de Lomas , la agrupación que se creó de un taller avanzado de plena puertorriqueña que creó el director y fundador, Gastón Carabajal .

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Pasadas las 18, los instrumentos de percusión (panderos) de la plena que se apostaron en medio de una multitud que cortó la calle para ver al artista de Puerto Rico, comenzaron a sonar e inmediatamente apareció Ricky Martin por una de las ventanas del Palacio Duhau Hotel y se desató la fiesta.

La cara de sorpresa del cantante al ver tocar a los 25 músicos de La Plena del Sur, la música típica de su país fue lo que más lo sorprendió y por eso comenzó a cantar y bailar desde el balcón del hotel en presencia de miles de fans que esperaban ver a su artista favorito que se presentará este viernes y sábado en el Campo Argentino de Polo.

b3a0917d-19cc-46e8-8e68-1fab1d78cdc9 La Plena del Sur de Lomas sorprendiendo a Ricky Martin.

El video viral que muestra como la agrupación de Lomas sorprendió a Ricky Martin

Todo comenzó cuando desde los micrófonos, el fundador de la agrupación Lomense, Carabajal dijo: "Vamos hacer una canción que se hace en Puerto Rico para que la gente salga de la ventana y se la dedicamos a Ricky, por supuesto".

Sobre lo sucedido allí, en ese momento, Carabajal especificó cuál fue la canción que sorprendió al boricua: "Empezamos tocando un tema típico de Puerto Rico que se llama 'El Ña' que es una canción que pertenece a las canciones de parrandas navideñas que se tocan allá y que todos los boricuas conocen".

Fue gracias a esa canción que el cantante no dudó en salir: "Empezamos con esa canción y cuando Ricky la escuchó instantáneamente la empezó a cantar con nosotros", contó Carabajal que también detalló que fue una tarde mágica, "estuvo hermoso".

El artista abrió la ventana para dejarse ver, saludó y se puso a bailar y cantar al ritmo de La Plena del Sur una de las canciones típicas del folklore de su tierra, Puerto Rico. "Vimos la cara de asombro porque verdaderamente no se lo esperaba y más con esa canción de Parranda", contó el fundador de la agrupación de plena lomense.

Ricky vestido con una impecable camisa blanca no dejó de moverse y disfrutar del momento que fue único, ya que es la primera vez que en una bienvenida invitan a la única agrupación en Argentina que se dedica a tocar plena puertorriqueña y son de Lomas.

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