Es de Lomas de Zamora, se dedica a coachear futbolistas y fue nominada a un premio internacional

Mónica Cruz es de Lomas y se convirtió en la única finalista argentina en un premio internacional que reconoce a coach de deportistas.

La única coach de futbolistas de Argentina en llegar a ser finalista en los Mentoryx Awards es de Lomas . Se trata de Mónica Cruz que además de coach ontológica, es psicóloga social y terapeuta holística. Estuvo nominada en los premios de nivel internacional y viajó a Sevilla, España, para estar presente en la gala.

"Fui finalista en la categoría de coach deportiva del año y si bien no gané, haber participado y que se reconozca mi trabajo también es un premio ya que se trata de un reconocimiento internacional para coaches, speakers y mentores del mundo", contó Cruz que comenzó a trabajar como coach en pandemia.

En dicha premiación de coach de alto rendimiento compitió con los más grandes profesionales que se encargan de potenciar deportistas: "Estaba Juan Carlos Ferrero, que es el coach del tenista español Alcaraz (fue quien se llevó el premio y me ganó); Enzo Maresca, DT del Chelsea, y Luis De La Fuente, el DT de la selección española. Esto demuestra que fue una competencia muy difícil para mí, pero me llena de orgullo haber estado a la altura de esos monstruos", expresó emocionada por el reconocimiento.

Mentoryx Awards es un ecosistema digital para coaches, mentores y speakers. Para poder participar hay que ser miembro, porque de esa manera ellos conocen la labor de cada coach. "La realidad era que estaba nominada en tres categorías y ya había decidido ir a la gala donde iba a tener la posibilidad de estar con grandes exponentes, pero el día anterior a la gala, viajando con mis hijos a Sevilla me llega la noticia que había quedado como finalista en la categoría de coach deportiva del año. No sabía qué hacer, pero por suerte estaba acompañada de mi mejor compañía que son mis hijos", recordó, y agregó que cuando se enteró quienes eran los otros finalistas sabía que iba a ser difícil ganar y no se equivocó: "Para mí fue un impulso para seguir creciendo".

Cómo arranca la historia de la coach que vive en Lomas

"Yo soy psicóloga social, y comencé a estudiar coach ontológico, dialéctico, vocacional de Equipos y Deportivo. Además de Comunicación No Verbal. Empecé a tener clientes de todo tipo, cada uno con diferentes problemáticas, hasta que llegaron los futbolistas a través de mi hermano que es DT de fútbol y en ese momento estaba trabajando en Ecuador y luego tuve a una escuela de fútbol de Colombia. Ahí empecé con los futbolistas. Cuando tuve que decidir un nicho, elegí el deporte", contó sobre su elección dentro de un rubro de tantas ramas.

Desde que encontró su lugar tiene clientes fuera del deporte, pero el foco siempre son los futbolistas. "Ahora atiendo a deportistas de Portugal, España, Ecuador, Colombia, Malta y Grecia", especificó.

La atención la hace de manera online, pero en diciembre viajó a Portugal y a España aprovechando que iba a participar de la premiación internacional y pudo hacer algunas actividades de manera presencial. "Anteriormente a todo esto venía trabajando, psicóloga Social en la ONG que tengo, pero arranqué a full en la pandemia", recalcó.

Cómo es el trabajo que realiza con los deportistas de alto rendimiento

El trabajo de Cruz se basa puntualmente en la mentalidad: "Ayudo a que superen los miedos, bloqueos, a enfocarse en el momento del partido. Con técnicas de PNL (programación neurolingüística) y mindfulness", explicó.

Como los futbolistas entrenan mucho lo físico, lo que hace un coach es también trabajar en lo emocional. "Es algo sumamente necesario. Pueden ser un 10 en la semana, pero llegado el día del partido aparecen las dudas, los miedos, y como consecuencia, las lesiones", contó la lomense.

Entre las experiencias y la gratificación de su trabajo en este tiempo que está ejerciendo su profesión, especificó: "Trabajé el año pasado con jugadores que estaban a punto de descender de categoría, cuando terminó el partido en que se salvaron, en pleno festejo me hicieron videollamada para agradecerme y eso para mí fue la respuesta de que mi trabajo valió la alegría. En el momento que el deportista se acuerda de sus familias, de las personas más importantes, también se acordaron de mí".

Acompañar a futbolistas que están en otro país y que se sientan acompañados, también es parte fundamental del trabajo que lidera Cruz. "Muchos de ellos me confiesan que hablan más conmigo que con su familia y me agradecen por estar. Eso es lo más gratificante, saber que no es un acompañamiento superficial. Es muy importante porque se genera la confianza y la apertura necesaria para poder lograr sus metas", señaló.

Mirá el video de la gala de premiación en Sevilla