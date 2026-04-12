domingo 12 de abril de 2026
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12 de abril de 2026
Hoy.

Lomas de Zamora corrió para concientizar sobre el autismo: las mejores fotos

En la pista de atletismo del Parque de Lomas, más de 1.500 personas participaron de una carrera que tiene el fin de visibilizar el autismo.

El Parque de Lomas se tiñó de azul por el autismo.&nbsp;

El Parque de Lomas se tiñó de azul por el autismo. 

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El Parque de Lomas se tiñó de azul por el autismo. 

El Parque de Lomas se tiñó de azul por el autismo.&nbsp;

El Parque de Lomas se tiñó de azul por el autismo. 

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, la pista de atletismo se convirtió por sexta vez en una marea azul, color característico del autismo. Los participantes pudieron ser parte de un recorrido de 200 metros para niñeces dentro del espectro autista, una caminata familiar de 1 kilómetro o una carrera de 5 kilómetros para personas de 16 años en adelante.

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Lomas, siempre presente

“Vivimos una jornada emocionante en el Parque de Lomas junto a miles de vecinos y vecinas que nos encontramos en la pista de ciclismo para reafirmar que en el Gobierno de la Comunidad, nadie se queda atrás. Desde que comenzó la gestión creemos que gobernar es ampliar derechos y, en ese sentido, el deporte como puente necesario para reconocer el valor de la diversidad”, remarcó Sil Tischik, jefa de Gabinete del Municipio.

Al cierre del evento, Mauro Stefanizzi, director Ejecutivo Agencia Discapacidad Lomas de Zamora, agradeció la participación de tanta gente, que fue la verdadera protagonista de la jornada: "Arriba Lomas, arriba el deporte, arriba Buenos Aires, arriba Argentina".

Las mejores fotos de la maratón por el autismo:

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