Impulsan un proyecto para proteger al humedal del Parque Finky

Además de servir como refugio de especies nativas , el humedal del Parque Finky cumple un rol fundamental ante los impactos del cambio climático ya que puede absorber el agua de las lluvias y regular la temperatura cuando hay olas de calor. En Lomas de Zamora impulsan una ordenanza para avanzar con su protección y puesta en valor.

El Municipio organizó una jornada en Finky con la presencia de vecinos y referentes de organizaciones socioambientales para brindar detalles sobre el proyecto y analizar de manera colectiva las estrategias de gestión hídrica, la prevención de inundaciones y el mapeo de la biodiversidad autóctona . El encuentro fue clave para sumar aportes directos desde el territorio con el objetivo de robustecer el proyecto antes de su tratamiento legislativo.

Los domingos. Entrenan en el Parque de Lomas y Finky para la maratón de septiembre

La ordenanza busca declarar como "Humedal Protegido Arroyo Galíndez" al sistema hídrico conformado por el humedal y reservorio del Parque Finky, el Canal Santa María y el tramo del arroyo que aún corre en su cauce natural.

"La ordenanza tiene un eje hídrico que hace foco en la función del reservorio y sus beneficios, y un eje de biodiversidad vinculado a los procesos ecosistémicos que se dan como producto de la interacción entre el humedal y los seres vivos que lo habitan. El objetivo del proyecto es preservar la biodiversidad, delimitar usos e intervenciones y garantizar políticas de conservación y restauración a largo plazo", detallaron desde la Secretaría de Ambiente.

Esta iniciativa pone en valor la histórica lucha de las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos de Temperley y Turdera, quienes años atrás transformaron un basural a cielo abierto en uno de los espacios públicos con mayor biodiversidad y valor comunitario de la ciudad. Próximamente, el proyecto será presentando en el Concejo Deliberante para su posterior debate en comisiones y sanción definitiva.

Hacen un censo de árboles en Lomas de Zamora

En los barrios de Lomas, el Municipio está haciendo un censo de árboles para tener precisiones sobre cada una de las especies y planificar nuevas jornadas de forestación.

"Junto a la Facultad de Agronomía de la UBA estamos censando cada árbol cuadra por cuadra y anotando cada detalle para generar información precisa sobre el estado de cada ejemplar. Con estos datos planificamos la forestación urbana, priorizando los barrios que más lo necesitan", informaron desde la Secretaría de Ambiente.

El censo ya se hizo en calles y espacios públicos de Temperley, Lomas, Banfield, San José, Lamadrid, Parque Barón, Santa Marta, Centenario Budge y Fiorito. Y actualmente están avanzando en Santa Catalina. Para las recorridas, las cuadrillas tienen una aplicación en sus celulares que permite fotografiar y georreferenciar cada ejemplar que se está censando para luego acceder a una ficha técnica con información sobre la especie, altura y antigüedad, entre otros especificaciones.

El Municipio también avanza con el plan de forestación urbana en los barrios, donde se organizan plantaciones junto a vecinos e instituciones para mejorar el ambiente y disminuir la contaminación.