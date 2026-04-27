El Parque Finky de Turdera es refugio de más de 150 especies de aves.

El Club de Observadores de Aves (COA) Zorzal Colorado lleva registrados más de 150 especies diferentes de aves en el Parque Finky de Turdera. Junto al Municipio de Lomas de Zamora se organizan avistajes y cursos para que los vecinos puedan conocer la fauna del lugar.

En los últimos días un grupo de estudiantes logró avistar y documentar cerca de 50 especies diferentes en su hábitat natural, reafirmando al predio de Turdera como uno de los reservorios de biodiversidad más importantes de la región. Pero en rigor, hay más de 150 especies registradas entre nativas y exóticas en el predio municipal.

"No se puede cuidar lo que no se conoce", sostienen.

Un nuevo grupo de vecinos y vecinas se formó durante cuatro encuentros gratuitos.

En la última actividad de formación se detectaron 50 especies de aves diferentes.

El predio de Turdera es uno de los reservorios de biodiversidad más importantes de la región.

Golondrina, Tordo, Zorzal o Mirlo, Gaviota, Sietecolores, Chingolo, Monjita Gris, Tordo Músico, Mascarita Sureña, Piranga Bermeja, entre otras especies, son parte del espacio natural de Parque Finky.

Aprender a observar en el Parque Finky

"Esta experiencia práctica permite a los vecinos y vecinas identificar las características, la historia y el presente de las aves que habitan el partido, fomentando un vínculo directo con el entorno natural", destacaron desde COA Zorzal Colorado y añadieron: "No se puede cuidar lo que no se conoce".

"La actividad trascendió el avistaje, convirtiéndose en un espacio de reflexión sobre el valor de los espacios verdes públicos y la necesidad urgente de proteger los humedales locales", destacaron desde la Secretaría de Ambiente del Municipio.

Los capacitadores también hicieron hincapié en la importancia de las plantas nativas, que funcionan como el sustento fundamental para la vida de estas aves, proveyendo alimento y refugio.

Todas las aves registradas en el Parque Finky

Los vecinos pueden registrar el listado actualizado en el siguiente sitio especializado: Lista de aves - Parque Finky, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina - Sitio de interés en eBird