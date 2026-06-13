El Refugio San Francisco de Asís organiza en Lomas de Zamora un bingo familiar y una feria para juntar fondos

Para ayudar a los que no pueden hablar, pero son seres sintientes.

El Refugio San Francisco de Asís debe asistir a 280 animales y para juntar fondos realizarán una jornada en Lomas de Zamora.

Con el objetivo puesto en seguir ayudando a los animales rescatados que viven en el Refugio San Francisco de Asís , este domingo en el horario de 10 a 19 se podrá participar de una jornada para juntar fondos. En la Sociedad de Fomento San Martín ubicada en Palos Borrachos 155, Lomas de Zamora se desarrollará un bingo y feria solidaria.

Tras la suspensión del evento que estaba programado el mes pasado por causas personales de los miembros del refugio, este domingo se podrá asistir en el horario de 10 a 19 a la feria americana y al bingo familiar que tendrá su comienzo a las 14.

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"Todo lo recaudado nos ayuda a seguir rescatando, cuidando y brindando amor", detalló Patricia Alvarado , presidente del refugio y miembro de la ONG Asociación Protectora de Animales.

Actualmente el refugio que se creó en Lomas, pero luego se mudó a un predio en el Partido de Cañuelas, tiene 280 animales entre caballos, perros y gatos en tránsito en Llavallol. Todos los animales que llegan al refugio han sido rescatados del maltrato o el abandono y para solventar los gastos que requiere su mantención es que desarrollan este tipo de jornadas solidarias.

Feria americana y bingo familiar en Lomas de Zamora

La iniciativa de este domingo apunta a que participe la familia o que vayan en grupos de amigos porque además de pasarla bien, se va a poder adquirir artículos de la feria americana a costos muy bajos y todo será a beneficio del refugio que tanto lo necesita.

La feria americana estará activa durante toda la jornada, mientras que al bingo se podrá acceder a parir de las 14 en el que podrá participar todas las familias con ganas de colaborar y pasar una tarde distinta.

Además, estará disponible durante el encuentro un buffet a precios económicos donde habrá alimentos dulces o salados para degustar.

"La idea es que vayan. participen, colaboren con el refu y de paso se llevan algo lindo de la feria o juegan en el bingo", destacó Alvarado, quien además resaltó que constantemente realizan esta clase de jornadas para poder sostener el espacio y a los animales que viven allí.

"Todos los miércoles y los sábados estamos con un stand en la puerta del Banco Nación de Lomas en España y Laprida donde vendemos artículos para mascotas de todo tipo y confeccionamos la ropita que vendemos", destacó la proteccionista.

Una historia de compromiso con los animales

Desde su creación, el Refugio San Francisco de Asís trabaja constantemente en la concientización sobre la adopción responsable y las castraciones que son fundamentales para que no haya perros y gatos abandonados en la calle.

Por eso, quienes quieran apoyar la iniciativa, sumarse como voluntarios, o donar todo tipo de artículos o medicación para los 280 amnimales pueden hacerlo siguiendo sus redes sociales y enviando un mensaje privado en Facebook.com/Refuasis o en Instagram: @refuasis

Los que quieran visitar el puesto en pleno centro de Lomas hay que pasar por allí los miércoles de 16 a 20 o los sábados de 9.30 a 20.