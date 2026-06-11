Feria de emprendedores en Lomas: la historia que empodera a mujeres que se unieron por la crisis

Las chicas de la feria de emprendedores de Lomas que se unieron al atravesar la misma circunstancia.

Una historia de coraje, compromiso y lucha por reinventarse se engloba en la feria de emprendedores Aura House de Lomas, que nuclea a las mujeres mayores de 40 años que no han podido reincorporarse en el mercado laboral y lograron este espacio que el fin de semana llega a Las Lomitas .

La feria que arrancó bajo el nombre Creer y Crear cambió su estética y logo para pasar a llamarse @aurahouse_espacio donde trabajan más de 50 emprendedoras que se unieron ante la crisis laboral y la falta de oportunidades.

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"Este fin de semana tenemos dos ferias en distintos espacios de Las Lomitas y queremos fomentar la convocatoria y la labor de las emprendedoras locales que quedaron fuera del sistema laboral por la edad", resaltó Gabriela Petrelli que junto a su socia Natalia Chiovaro son las responsables de la organización de Aura House.

Deco, moda vintage, libros, bijoterie en acero quirúrgico, ropa, pijamas, mates, carteras, medias, y mucho más será parte de las alternativas que ofrecerán este viernes de 11 a 16.30 en Storybroke (Italia 330) y el sábado en el mismo horario se las podrá encontrar en Ronton Lomitas (Colombres 363).

Cada historia de la feria de emprendedores guarda una lucha

"Nuestra feria está hecha de sueños, de necesidades y con un camino por desarrollarnos para sentirnos útiles", confesó la organizadora que trabaja constantemente en crear una red de contención entre sus emprendedoras ya que es una feria de 100% mujeres.

"Personalmente, desde la pandemia me quedé sin trabajo y nunca más conseguí reincorporarme al sistema laboral porque tengo 54 años, pero en la feria encontré mi alegría, mi lugar de compartir las vivencias con tantas otras mujeres que están en la misma situación", contó Petrelli, que es de Lomas. En su puesto vende novelas románticas que siempre fueron sus favoritas y Gnomos con la temática del mundial que confecciona su mamá de 81 años.

Unidas ante la misma problemática es que las mujeres hace tres años recorren este camino en red. "Nuestro fin es siempre ayudar a las emprendedoras lomenses", comentó la fundadora de la feria.

Cambio de figuritas en la feria

Cada fin de semana, las mujeres emprendedoras van a estar visitando distintos espacios. También son parte de la feria Dorado Arte ubicada en Díaz Vélez 76, Lomas desde hace muchos años, inclusive Petrelli fue una de las organizadoras de la Feria de Venta Garage que se realizaba allí, en el Centro Cultural Dorado Arte.

"El viernes 19 de junio vamos a estar en la feria Dorado Arte en el horario de 11 a 18", adelantaron, pero informaron que en la edición del 20 de junio que se realizará en Las Lomitas habrá intercambio de figuritas del mundial.

La oportunidad será en la edición especial por el Día del Padre que prepara Aura House en Colombres 363, Las Lomitas. "Ese día además de adquirir el regalo para papá a un precio accesible, podrán completar el álbum de figuritas del mundial 2026 en el horario de 11 a 16.30", aseguraron las organizadoras.

Para saber más de las mujeres emprendedoras seguir la cuenta de Instagram: @aurahouse_espacio