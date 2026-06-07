De un grupo de exalumnos a un gigante del deporte en Lomas: la historia de la Sociedad Alemana de Gimnasia

Con el Mundial 2026 a punto de comenzar y la Selección preparándose para defender el título conseguido en Qatar 2022 en busca de una cuarta estrella, el deporte vuelve a ocupar un lugar central en la conversación cotidiana. Esa pasión que moviliza multitudes también tiene su reflejo en las instituciones que, desde hace décadas, forman deportistas. En Lomas de Zamora tenemos muchas.

Hoy me gustaría que me acompañen a conocer la historia de una de las más representativas: la Sociedad Alemana de Gimnasia. Su historia comenzó a principios de mayo de 1944, cuando un grupo de exalumnos del Colegio Alemán de Temperley decidió crear un espacio destinado a la práctica deportiva.

Los primeros encuentros se realizaban en el club Bouchard, que alquilaban para sus actividades. Más adelante, gracias al crecimiento de la institución, lograron adquirir un predio sobre la calle Paso al 1900, donde funcionaron durante cerca de tres décadas.

En aquellos años iniciales, el club tenía un marcado perfil social. Sus socios se reunían para jugar al ping pong, al ajedrez, al tradicional juego de cartas Skat y participar de bailes. Con el tiempo, el predio fue transformándose: se construyó una pista de atletismo, se habilitaron dos canchas de faustball y se levantó una superficie que servía tanto para la práctica del básquet como para eventos sociales.

Los socios, fundamentales para el crecimiento

El respaldo de los socios permitió ampliar la infraestructura. Primero se edificó un gran salón; luego se sumaron una cancha de bolos y un gimnasio. Más tarde, la compra de un terreno lindero hizo posible la construcción de dos piletas de natación. El espacio se completó con parrillas y sectores de descanso para las familias.

Por entonces, el equipo de natación participaba en los torneos oficiales que reunían a los clubes alemanes de Buenos Aires. En 1969, la entidad celebró sus 25 años con una gran fiesta que reunió a numerosos socios fundadores, varios de ellos ya radicados fuera de Lomas. Al año siguiente se incorporó un grupo de jugadores de handball que, junto con otros integrantes del club, conformó un equipo de primera división.

El crecimiento en Lomas de Zamora se pasó a Burzaco

El resultado fue sobresaliente: obtuvo los campeonatos de la Federación durante tres temporadas consecutivas. La mayor transformación llegó con la mudanza a un predio de 15 hectáreas en Burzaco.

La amplitud del lugar permitió desarrollar un complejo moderno destinado a múltiples disciplinas. Handball, faustball, prelball, vóley, fútbol, tenis, hockey y básquet encontraron allí el espacio necesario para crecer. Un gimnasio cubierto de 30 por 50 metros, además de la confitería y los vestuarios, completaron una infraestructura que consolidó a la institución como una referencia del deporte regional.

image La Sociedad Alemana de Gimnasia sigue creciendo.

En la actualidad, la Sociedad Alemana de Gimnasia sigue ocupando un lugar destacado entre las entidades más importantes de la zona Sur. ¡Hasta la semana que viene, amigos!