domingo 15 de marzo de 2026
Escribinos
15 de marzo de 2026
Noche especial.

El Paseo Lomitas fue éxito de la mano de la música local: las mejores fotos

Este sábado se llevó a cabo otra edición de Paseo Lomitas, con shows de música y actividades recreativas organizadas por el Municipio de Lomas.

Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas.

Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas.

Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas.

Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas.

Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas.

Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas.

Hubo múltiples propuestas culturales y opciones para comer y tomar, en una noche con un clima ideal para disfrutar al aire libre. El evento fue organizado junto a los comerciantes locales sobre las calles Italia, España, Mitre y Sixto Fernández.

Lee además
Habrá puestos de comidas, bebidas y postres.
Organizado por el Municipio.

Vuelve Paseo Lomitas con lo mejor de la gastronomía y el arte local
El finde que viene arranca el otoño, pero el calor no se quiere ir de Lomas.
Clima.

El verano no se quiere ir: otra semana con calor y lluvia en Lomas de Zamora

Participación de comerciantes y músicos en Paseo Lomitas

De la movida participaron más de 60 comercios de la zona entre bares, restoranes, cervecerías, cafeterías y heladerías con promos no solo en los locales, sino en la calle, debajo de gazebos o por medio de foodtrucks en las veredas.

Las propuestas musicales fueron varias y lo que más convocó en esta noche de verano: el cantante y humorista Ale Music, DJs de música house, la Banda Sinfónica Municipal, Incorrectos Rock, Corazón Cumbiambero y Faenas (la banda del humorista Pablo Cordonet).

Las mejores fotos:

image
image
image
image
image
image
image
Temas
Seguí leyendo

Vuelve Paseo Lomitas con lo mejor de la gastronomía y el arte local

El verano no se quiere ir: otra semana con calor y lluvia en Lomas de Zamora

Le donaron una bicicleta para arrancar su aventura solidaria por el país

Son de Lomas y se hacían pasar por albañiles para robar: los detuvieron

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lomas Athletic celebra su 135º aniversario y ya piensa en su existencia para el próximo siglo.
Orgullo.

El Lomas Athletic Club celebra 135 años de historia y tradición deportiva

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

El finde que viene arranca el otoño, pero el calor no se quiere ir de Lomas.
Clima.

El verano no se quiere ir: otra semana con calor y lluvia en Lomas de Zamora