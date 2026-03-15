El Paseo Lomitas fue éxito de la mano de la música local: las mejores fotos

Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas. Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas. Mucha música en otra edición de Paseo Lomitas.

Familias, muchos chicos, grupos de amigos, parejas. Un público muy diverso disfrutó de la última edición de Paseo Lomitas, que fue un éxito de la mano de los músicos locales, que tocaron en los escenarios montados por el Municipio de Lomas en el centro gastronómico.

Hubo múltiples propuestas culturales y opciones para comer y tomar, en una noche con un clima ideal para disfrutar al aire libre. El evento fue organizado junto a los comerciantes locales sobre las calles Italia, España, Mitre y Sixto Fernández.

Participación de comerciantes y músicos en Paseo Lomitas De la movida participaron más de 60 comercios de la zona entre bares, restoranes, cervecerías, cafeterías y heladerías con promos no solo en los locales, sino en la calle, debajo de gazebos o por medio de foodtrucks en las veredas.

Las propuestas musicales fueron varias y lo que más convocó en esta noche de verano: el cantante y humorista Ale Music, DJs de música house, la Banda Sinfónica Municipal, Incorrectos Rock, Corazón Cumbiambero y Faenas (la banda del humorista Pablo Cordonet).

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