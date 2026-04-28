martes 28 de abril de 2026
Escribinos
28 de abril de 2026
Fraude.

Una vecina de Santa Catalina denunció que entraron a su aplicación y le vaciaron la cuenta

La víctima sufrió la sustracción de sus ahorros y reclama al banco por no haber garantizado la seguridad de sus servicios digitales ante la maniobra.

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

Una vecina del barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora denunció que le vaciaron la cuenta de la Tarjeta Naranja por medio de la extracción de sus ahorros y reclama al banco por no haber garantizado la seguridad de sus servicios digitales.

Según la denuncia, a la que accedió La Unión, todo comenzó el pasado 10 de abril, cuando la víctima, Lucila O. sufrió una serie de maniobras fraudulentas de la aplicación la entidad financiera.

Lee además
El caso es investigado por la UFI 8 de Lomas de Zamora.
INVESTIGACIÓN

Estafa piramidal en Fiorito: detuvieron a un falso financista por fraude
El estafador trataba de engañar a gente en búsqueda de trabajo.
ESTAFA LABORAL

Fingía ser parte de una agencia laboral para estafar a vecinos de Lomas

Tras el robo, y pese a recurrir a la Justicia, el acceso a los canales de atención del banco resultó dificultoso, de acuerdo a su testimonio. El usuario logró comunicarse, pero no obtuvo respuestas a sus necesidades.

En total, la denunciante sufrió la sustracción de $443.000 transferidos por alguien que habría hackeado su cuenta a un alias llamado Lucas Daniel Gaitan, con domicilio en la provincia de Córdoba.

Estafa-Denuncia
La prueba de la estafa.

La prueba de la estafa.

El testimonio de la víctima de la estafa

La vecina afectada comenzó a padecer un cuadro nervioso luego del hecho, además de alteraciones en su vida cotidiana a raíz del incidente.

La institución financiera, en su defensa, argumentó que el sistema de banca digital ofrecía opciones de seguridad como la clave numérica.

"Verificamos que pasaste exitosamente todos los controles de validación para realizar la transferencia. Te recordamos que de acuerdo a lo establecido en los Términos y condiciones, sos responsable por toda conexión que se efectúe con tu usuario y clave, y se tendrán como válida, legítima y auténtica las operaciones realizadas con el uso de la misma".

La causa está a cargo de la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI 4 de Lomas de Zamora.

Temas
Seguí leyendo

Estafa piramidal en Fiorito: detuvieron a un falso financista por fraude

Fingía ser parte de una agencia laboral para estafar a vecinos de Lomas

Víctima de la concesionaria de Temperley: "Siguen estafando, ahora en Palermo"

Estafa en un club de Temperley: una mujer "se quedó con la plata de los conjuntos de los nenes"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La pizzería de Banfield destaca por sus pizzas de estilo napolitana.
Orgullo de barrio.

Una pizzería de Banfield recibió una distinción internacional

Por  Damián Grassi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Les incautaron varias patentes y un arma de fuego.
Allanamiento.

Cayó una banda dedicaba al robo de vehículos de alta gama: operaban en Lomas