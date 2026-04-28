Una vecina de Santa Catalina denunció que entraron a su aplicación y le vaciaron la cuenta

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.

Una vecina del barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora denunció que le vaciaron la cuenta de la Tarjeta Naranja por medio de la extracción de sus ahorros y reclama al banco por no haber garantizado la seguridad de sus servicios digitales.

Según la denuncia, a la que accedió La Unión , todo comenzó el pasado 10 de abril, cuando la víctima, Lucila O. sufrió una serie de maniobras fraudulentas de la aplicación la entidad financiera.

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Tras el robo, y pese a recurrir a la Justicia, el acceso a los canales de atención del banco resultó dificultoso, de acuerdo a su testimonio. El usuario logró comunicarse, pero no obtuvo respuestas a sus necesidades.

En total, la denunciante sufrió la sustracción de $443.000 transferidos por alguien que habría hackeado su cuenta a un alias llamado Lucas Daniel Gaitan, con domicilio en la provincia de Córdoba.

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El testimonio de la víctima de la estafa

La vecina afectada comenzó a padecer un cuadro nervioso luego del hecho, además de alteraciones en su vida cotidiana a raíz del incidente.

La institución financiera, en su defensa, argumentó que el sistema de banca digital ofrecía opciones de seguridad como la clave numérica.

"Verificamos que pasaste exitosamente todos los controles de validación para realizar la transferencia. Te recordamos que de acuerdo a lo establecido en los Términos y condiciones, sos responsable por toda conexión que se efectúe con tu usuario y clave, y se tendrán como válida, legítima y auténtica las operaciones realizadas con el uso de la misma".

La causa está a cargo de la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI 4 de Lomas de Zamora.