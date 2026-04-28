Venta de combustibles: el consumo cayó 1,8% en marzo y los precios aumentan cada mes

Las ventas de combustibles en marzo totalizaron 1.394.360 metros cúbicos entre naftas y gasoil, que representa una caída del 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Con estos resultados, el acumulado del primer trimestre de 2026 muestra un retroceso del 1,1% respecto al mismo período de 2025.

En marzo, el sector de las naftas registró un descenso del 2,4%, mientras que el gasoil tuvo una baja del 1,1%. Dentro de los tipos de productos, la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil común bajó 5,8%.

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Estas disminuciones no fueron compensadas por los incrementos en los segmentos premium, donde la nafta premium subió 2,7% y el gasoil premium creció 6,4%.

De acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Energía, "es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas fue peor al del gasoil".

El reporte que procesó la Agencia Noticias Argentinas, añade que este fenómeno "podría estar reflejando una mayor retracción del consumo vinculado al uso particular de vehículos".

El Gobierno ha liberado los precios de los combustibles, y todos los meses se da un incremento de entre el 3% y el 5%, pero desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el valor de la nafta y el gasoil se incrementó 15%.