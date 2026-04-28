martes 28 de abril de 2026
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28 de abril de 2026
Fuerte recesión.

Venta de combustibles: el consumo cayó 1,8% en marzo y los precios aumentan cada mes

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, el volumen total comercializado fue de 1,39 millones de metros cúbicos.

Venta de combustibles: el consumo cayó 1,8% en marzo.

Venta de combustibles: el consumo cayó 1,8% en marzo.

En marzo, el sector de las naftas registró un descenso del 2,4%, mientras que el gasoil tuvo una baja del 1,1%. Dentro de los tipos de productos, la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil común bajó 5,8%.

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Estas disminuciones no fueron compensadas por los incrementos en los segmentos premium, donde la nafta premium subió 2,7% y el gasoil premium creció 6,4%.

Los combustibles como parámetro de la recesión

De acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Energía, "es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas fue peor al del gasoil".

El reporte que procesó la Agencia Noticias Argentinas, añade que este fenómeno "podría estar reflejando una mayor retracción del consumo vinculado al uso particular de vehículos".

El Gobierno ha liberado los precios de los combustibles, y todos los meses se da un incremento de entre el 3% y el 5%, pero desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el valor de la nafta y el gasoil se incrementó 15%.

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