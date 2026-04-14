Indec: la inflación de marzo fue del 3,4% y acumula 9,4% en lo que va del año.

La publicación de este índice correspondiente al tercer mes de 2026, es el valor más alto desde marzo del año pasado. Con el resultado comunicado este martes, el IPC interanual queda en 36,5% , según el organismo estadístico nacional.

Las inconsistencias del Gobierno frente a la inflación En las horas previas, el ministro de Economía, Luis Caputo advirtió que habrá una aceleración por el impacto de la guerra en Medio Oriente, aunque aseguró que en abril comenzará “un proceso de desinflación y crecimiento”.

Caputo afirmó horas antes que la inflación de marzo se ubicaría por encima del 3% y anticipó un cambio en la dinámica de precios a partir de abril.

Según explicó el funcionario, el dato estará influido por factores puntuales vinculados al contexto económico reciente. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que impactó en todo lo relacionado con el petróleo, desde transporte hasta pasajes”, sostuvo. También señaló el efecto de componentes estacionales como educación, que suelen presionar sobre el índice en el mes de marzo.

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