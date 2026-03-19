El Indec arrojó preocupantes estadísticas sobre el desempleo.

En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de desempleo en los 31 aglomerados urbanos se ubicó en 7,5%, según el informe del Indec sobre el mercado de trabajo. Los aglomerados de más de 500.000 habitantes mostraron una tasa más elevada, del 8,0%, mientras que en los de menor tamaño se ubicó en 4,7%.

En términos regionales, el Gran Buenos Aires presentó una desocupación del 8,6%, con una fuerte dispersión interna: la Ciudad de Buenos Aires registró 4,8%, frente al 9,5% de los partidos del GBA.

en rojo El desempleo joven, en el nivel más alto en cuatro años

En la región Pampeana, la tasa alcanzó el 7,7%, destacándose niveles elevados en Gran La Plata (9,5%), Mar del Plata (9,5%) y San Nicolás–Villa Constitución (9,4%), pero con niveles más bajos en Gran Rosario (6,5%) y Gran Santa Fe (4,8%).

En el Noreste (NEA), la desocupación fue del 5,6%, aunque con heterogeneidad: Gran Resistencia alcanzó el 8,2%, mientras que Corrientes (6,1%) y Posadas (3,8%) se ubicaron por debajo. En el Noroeste (NOA), la tasa fue del 4,2%, con picos en Salta (5,9%) y niveles muy bajos en Formosa (3,3%) o Santiago del Estero–La Banda (0,6%).

Por su parte, la región de Cuyo registró una desocupación del 4,9%, con diferencias marcadas entre Gran Mendoza (6,7%) y San Luis (1,5%). Finalmente, en la Patagonia la tasa fue del 4,8%, con valores relativamente altos en Río Gallegos (9,5%) y más bajos en Ushuaia–Río Grande (6,6%) y Neuquén–Plottier (2,3%).

La tasa de desocupación se ubicó en el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que implica una suba de 1,1 puntos respecto del mismo trimestre del año anterior.