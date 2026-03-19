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19 de marzo de 2026
Crisis.

El Indec arrojó preocupantes estadísticas sobre el desempleo

Los datos del Indec corresponden al último trimestre del 2025: el Gran Buenos Aires presentó una desocupación del 8,6%; y CABA, 4,8%.

El Indec arrojó preocupantes estadísticas sobre el desempleo.

El Indec arrojó preocupantes estadísticas sobre el desempleo.

El mapa del desempleo

En términos regionales, el Gran Buenos Aires presentó una desocupación del 8,6%, con una fuerte dispersión interna: la Ciudad de Buenos Aires registró 4,8%, frente al 9,5% de los partidos del GBA.

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En la región Pampeana, la tasa alcanzó el 7,7%, destacándose niveles elevados en Gran La Plata (9,5%), Mar del Plata (9,5%) y San Nicolás–Villa Constitución (9,4%), pero con niveles más bajos en Gran Rosario (6,5%) y Gran Santa Fe (4,8%).

En el Noreste (NEA), la desocupación fue del 5,6%, aunque con heterogeneidad: Gran Resistencia alcanzó el 8,2%, mientras que Corrientes (6,1%) y Posadas (3,8%) se ubicaron por debajo. En el Noroeste (NOA), la tasa fue del 4,2%, con picos en Salta (5,9%) y niveles muy bajos en Formosa (3,3%) o Santiago del Estero–La Banda (0,6%).

Por su parte, la región de Cuyo registró una desocupación del 4,9%, con diferencias marcadas entre Gran Mendoza (6,7%) y San Luis (1,5%). Finalmente, en la Patagonia la tasa fue del 4,8%, con valores relativamente altos en Río Gallegos (9,5%) y más bajos en Ushuaia–Río Grande (6,6%) y Neuquén–Plottier (2,3%).

La tasa de desocupación se ubicó en el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que implica una suba de 1,1 puntos respecto del mismo trimestre del año anterior.

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